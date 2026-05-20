Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την αιτία της οσμής που έμοιαζε με αέριο και αναστάτωσε χθες Τρίτη την Αττική, καθώς 24 ώρες μετά την εμφάνιση του φαινομένου, κανείς δεν μπορεί να δώσει επισήμως μία εξήγηση για την άγνωστη δυσοσμία.

Οι ειδικοί δίνουν τη δική τους εκδοχή χαρτογραφώντας πώς μπορεί να ταξίδεψε η μυρωδιά με βάση τους ανέμους, ψάχνοντας την πηγή.

«Μπορεί να προέρχεται από τη δράση ενός ηφαιστείου»

«Το επιχειρησιακό έκανε αυτά που έπρεπε. Μπορεί να είναι φυσικοί οι κίνδυνοι, φυσικά φαινόμενα. Μπορεί να είναι κίνδυνοι ανθρωπογενούς προέλευσης ή κίνδυνοι βιολογικής προέλευσης. Το φαινόμενο γεωγραφικά όπως αναπτύσσεται, μας λέει κάτι. Ότι δεν πρόκειται για διαφυγή φυσικού αερίου. Μπορεί να προέρχεται από τη δράση ενός ηφαιστείου», σχολίασε ο Ευθύμης Λέκκας, καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

Το πρόβλημα ήταν έντονο ειδικά στους πιο ευπαθείς πληθυσμούς και τα τηλεφωνά στην Πυροσβεστική πήραν «φωτιά».

«Πρέπει να γίνουν άμεσα μετρήσεις»

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Συνολάκης καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια μιλώντας στο Live News χαρακτήρισε ανησυχητική την απουσία λεπτομερών και επίσημων μετρήσεων για την ποιότητα του αέρα και του νερού και υπογράμμισε ότι περισσότερες από 24 ώρες μετά το συμβάν δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα από τους αρμόδιους σταθμούς που να εξηγούν την προέλευσή του.

«Αυτό το οποίο με έχει απασχολήσει πάρα πολύ, είναι ότι είμαστε τώρα στη δεύτερη μέρα και δεν φαίνεται να υπάρχουν λεπτομερείς μετρήσεις, οι οποίες να μπορέσουν να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Φερ’ ειπείν, τι ήταν αυτά τα αέρια; Ποια είναι η ποιότητα του νερού; Τι γίνεται, σε ποια σημεία υπάρχουν; Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο και να μην έχουμε πουθενά μετρητές, να μην υπάρξουν οι διάφοροι σταθμοί της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή, πολύ περισσότερο, ειδικά τοπικά, να μπορέσουν να μας πουν τι ακριβώς συμβαίνει», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Συνολάκης.

Και συμπλήρωσε: «Το θέμα είναι γιατί αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει ακόμα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και να υπάρχει μία άρνηση, να λέμε “εντάξει, μπορεί να μην είναι το φυσικό αέριο”, και αυτό το δέχομαι. Από κει και πέρα, στα περισσότερα μέρη της Ελλάδος, το καλοκαίρι ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν προβλήματα με τις εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων. Δηλαδή, όταν έχεις μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων στην Ευρώπη, στην Ψυττάλεια, δεν μπορείς αυτό να πεις κατευθείαν ότι δεν έχει καμία σχέση.

Μίλησα με διάφορους για την Ψυττάλεια και είπαν ότι κάνουν συνεχώς μετρήσεις. Θα πεις, συνεχώς μετρήσεις; Κάθε ένα λεπτό; Κάθε 10 λεπτά; Κάθε μέρα; Κάθε πότε παίρνετε μετρήσεις; Πού τις παίρνετε τις μετρήσεις; Γιατί ακόμα δεν έχει βγει αυτό; Ποιο είναι το στάνταρ δηλαδή, συνήθως ποιες είναι οι τιμές όταν δεν έχουμε αυτές τις έκτακτες συνθήκες;»

Στη συνέχεια, ο καθηγητής τόνισε: «Συγχρόνως, πρέπει να δούμε τι γίνεται στη θάλασσα. Δεν αρκεί δηλαδή να ακούσουμε ότι “όλα πάνε καλά”, να δούμε τι έχει γίνει. Ένα άλλο φυσικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να έχει γίνει, είναι το λεγόμενο upwelling, το οποίο σημαίνει ότι νερά, τα οποία είναι συνήθως κοντά στον πυθμένα, κάτω από σωστές περιβαλλοντικές συνθήκες (με τα ρεύματα, με τη θερμοκρασία), μπορεί να ανεβούν στην επιφάνεια.

Και αυτά, συνήθως, μεταφέρουν μαζί τους ιζήματα ή αέρια. Σας θυμίζω ότι ο Σαρωνικός είναι ιδιαίτερα βεβαρημένος. Μέχρι να ανοίξει η Ψυττάλεια ‒και η Ψυττάλεια άνοιξε περίπου πριν από 30 χρόνια‒ πετούσαμε σχεδόν όλα τα λύματα χωρίς κανένα καθαρισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Δεν ξέρω ποιος οργανισμός παρακολουθεί τον βυθό, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα/

Όπως φάνηκε, δεν κράτησε πάρα πολύ, επειδή υπήρχε άνεμος ο οποίος ουσιαστικά έκανε διάχυση ‒οτιδήποτε κι αν ήταν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή πέρασε, τελείωσε… Δηλαδή, θα είναι τεράστια απώλεια, αν θέλετε, κοινωνική μας απώλεια, να μην καταλάβουμε από πού προήλθε. Αν δεν έγιναν σωστές μετρήσεις, πρέπει να γίνουν οι μετρήσεις, τώρα. Απορώ γιατί δεν είναι αυτή τη στιγμή στη θαλάσσια περιοχή, τουλάχιστον, άνθρωποι με φουσκωτά να παίρνουν μετρήσεις, ή το Εθνικό μας Ωκεανογραφικό σκάφος να παίρνει μετρήσεις στην υδάτινη στήλη, να καταλάβουμε τι έχει γίνει».

«Μεγάλη αβεβαιότητα ως προς την ακριβή προέλευση»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει πως οι πολλές τροχιές πορείας των αέριων μαζών ενισχύουν την αβεβαιότητα ως προς την ακριβή προέλευση της οσμής.

Όπως τονίζει, η επικρατέστερη ένδειξη είναι μεταφορά από νότιο έως νοτιοανατολικό τομέα, δηλαδή από Σαρωνικό, παραλιακή ζώνη και νότια/νοτιοανατολική Αττική. Ωστόσο, κάποιες τροχιές δείχνουν και δυτική ή βορειοδυτική συνιστώσα, η οποία δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Ο κ. Κολυδάς καταλήγει πως «δεν μπορούμε να αποδώσουμε με βεβαιότητα την οσμή σε συγκεκριμένη πηγή» όμως «οι τροχιές δείχνουν πιθανές διαδρομές αερίων μαζών και αποτελούν σημαντικό υπόβαθρο για το πού πρέπει να στραφούν οι περαιτέρω έρευνες».



Σχολιάζοντας το φαινόμενο ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος είπε πως κατά την κρίση του «δεν έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό» και τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν αλλού.

