Πρόσκληση για συμμετοχή στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, που αφορά την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση της Γάζας, έχει λάβει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόσκληση απευθύνθηκε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια πρόσκληση έχει λάβει και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πηγές της Λευκωσίας επιβεβαιώνουν τη λήψη σχετικής επιστολής από τον Αμερικανό πρόεδρο, με την οποία καλείται η Κύπρος να συμμετάσχει ως ιδρυτικό μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης.

25 κράτη

Στο Συμβούλιο προβλέπεται να συμμετέχουν συνολικά 25 κράτη, μεταξύ των οποίων και χώρες που είχαν λάβει μέρος στην τελετή στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στην οποία είχε συμμετάσχει και ο Κύπριος πρόεδρος.

Σύμφωνα με το Axios, η συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου της Ειρήνης, με αντικείμενο τον συντονισμό των επόμενων βημάτων για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Γάζας και την πολιτική σταθεροποίηση της περιοχής.

Τι είχε πει ο Πρωθυπουργός για το Συμβούλιο Ειρήνης

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στην έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες πριν από λίγες εβδομάδες, είχε πει ότι η Ελλάδα, όπως και η συντριπτική πλειονότητα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζει σοβαρούς προβληματισμούς για τον τρόπο με τον οποίο έχει παρουσιαστεί η πρωτοβουλία από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανέφερε, το προτεινόμενο σχήμα εκφεύγει του πλαισίου αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γεγονός που δημιουργεί θεσμικά ζητήματα. Ο πρωθυπουργός πρότεινε οι χώρες που έχουν λάβει πρόσκληση να συμμετάσχουν αποκλειστικά στο σκέλος που αφορά τη Γάζα και μόνο για όσο χρονικό διάστημα αυτό κριθεί απολύτως αναγκαίο, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ρεαλιστική συμβιβαστική λύση που δεν οδηγεί στη δημιουργία ενός νέου οργανισμού ανταγωνιστικού προς τον ΟΗΕ.