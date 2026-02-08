Η Αμερικανίδα σταρ του αλπικού σκι, Λίντσεϊ Βον, υπέστη σοβαρό ατύχημα και αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026, την Κυριακή, στην Κορτίνα.

Η 41χρονη αθλήτρια, η οποία αγωνιζόταν παρά τον σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, έπεσε νωρίς στην πορεία της, προκαλώντας ανησυχία σε θεατές και συναθλητές.

Η «βασίλισσα της ταχύτητας», Ολυμπιονίκης του 2010, παρέμεινε ξαπλωμένη στο έδαφος μετά την πτώση της, πριν της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό, όπως έδειξαν τα τηλεοπτικά πλάνα.

Στη συνέχεια, ελικόπτερο τη μετέφερε σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βον αγωνιζόταν με κομμένο χιαστό στο αριστερό γόνατο, καθώς είχε τραυματιστεί σοβαρά μόλις μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, είχε αποφασίσει να συμμετάσχει, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το αγωνιστικό της πνεύμα.

Η σπουδαία Αμερικανίδα σκιέρ είχε ανακοινώσει την αποχώρησή της από την ενεργό δράση το 2019. Ωστόσο, τον Νοέμβριο του 2024 γνωστοποίησε την επιστροφή της στις πίστες, έπειτα από χειρουργική επέμβαση στο γόνατο επτά μήνες νωρίτερα, η οποία είχε στόχο να αντιμετωπίσει τους χρόνιους πόνους που την είχαν αναγκάσει να βάλει πρόωρο τέλος στην καριέρα της.