Την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής του επιτελείου (Chief of Staff) της Downing Street υπέβαλε ο Μόργκαν ΜακΣουίνι, ως απόρροια των έντονων πολιτικών κραδασμών που προκάλεσε η υπόθεση του Πίτερ Μάντελσον.

Ο κ. ΜακΣουίνι βρέθηκε στο στόχαστρο πολυάριθμων βουλευτών των Εργατικών, οι οποίοι του απέδωσαν την ευθύνη για τον αμφιλεγόμενο διορισμό του Λόρδου Μάντελσον στη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ.

Τι προηγήθηκε

Η θητεία του Πίτερ Μάντελσον είχε τερματιστεί ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ωστόσο η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο με ιδιαίτερη ένταση μετά τη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων από το αρχείο του Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα έγγραφα αυτά αφήνουν σαφείς αιχμές ότι ο κ. Μάντελσον, κατά τη διάρκεια της υπουργικής του θητείας, είχε μοιραστεί εμπιστευτικές πληροφορίες με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή.

Τι αναφέρει ο ΜακΣουίνι

Σε δήλωσή του, ο κ. ΜακΣουίνι είπε: «Η απόφαση να διοριστεί ο Πίτερ Μάντελσον ήταν λανθασμένη. Έχει βλάψει το κόμμα μας, τη χώρα μας και την εμπιστοσύνη στην ίδια την πολιτική. Όταν μου ζητήθηκε, συμβούλεψα τον πρωθυπουργό να προβεί σε αυτόν τον διορισμό και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για αυτή τη συμβουλή.

Στη δημόσια ζωή, η ευθύνη πρέπει να αναλαμβάνεται όταν έχει μεγαλύτερη σημασία, όχι μόνο όταν είναι πιο βολικό. Υπό αυτές τις συνθήκες, η μόνη έντιμη επιλογή είναι να παραιτηθώ».

Ο κ. ΜακΣουίνι δήλωσε ότι «δεν ήταν μια εύκολη απόφαση» και τόνισε ότι εξακολουθεί να «υποστηρίζει πλήρως» τον πρωθυπουργό.

«Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί για μένα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά τα κίνητρά μου ήταν πάντα απλά: Έχω εργαστεί καθημερινά για να εκλέξω και να υποστηρίξω μια κυβέρνηση που θέτει την ζωή των απλών ανθρώπων σε πρώτη προτεραιότητα και μας οδηγεί σε ένα καλύτερο μέλλον για τη μεγάλη μας χώρα. Μόνο μια κυβέρνηση των Εργατικών μπορεί να το κάνει αυτό», δήλωσε.

Είπε ότι είχε «δύο σκέψεις» καθώς αποχωρούσε από τη θέση του, η πρώτη ήταν ότι «πρέπει να θυμόμαστε τις γυναίκες και τα κορίτσια των οποίων η ζωή καταστράφηκε από τον Τζέφρι Επσταϊν και των οποίων οι φωνές δεν ακούστηκαν για πολύ καιρό».

Πρόσθεσε: «Δεύτερον, αν και δεν επέβλεψα τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας και ελέγχου, πιστεύω ότι η διαδικασία αυτή πρέπει τώρα να αναθεωρηθεί ριζικά. Αυτό δεν μπορεί να είναι απλώς μια χειρονομία, αλλά μια εγγύηση για το μέλλον.

Δεσμεύσεις και επόμενα βήματα

Παρά την αποχώρησή του, ο κ. ΜακΣουίνι εξέφρασε την αμέριστη στήριξή του στο πρόσωπο του Κιρ Στάρμερ και στο κυβερνητικό έργο, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στα θύματα του δικτύου Έπσταϊν, υπογραμμίζοντας πως «οι φωνές των γυναικών και των κοριτσιών που επλήγησαν πρέπει επιτέλους να εισακουστούν».

Παράλληλα, ζήτησε τη ριζική αναθεώρηση των διαδικασιών ελέγχου (vetting) και δέουσας επιμέλειας για τους κρατικούς διορισμούς, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του συστήματος στο μέλλον.

Πιέσεις προς τον Στάρμερ

Η παραίτηση ΜακΣουίνι δεν φαίνεται να εκτονώνει πλήρως την κρίση στο εσωτερικό των Εργατικών. Η υπόθεση έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την κρίση του ίδιου του Κιρ Στάρμερ, με μερίδα βουλευτών της συμπολίτευσης να κλιμακώνει τις πιέσεις, ζητώντας περαιτέρω εξηγήσεις ή ακόμη και την παραίτηση του Πρωθυπουργού.