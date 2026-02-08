Περισσότερα πρόσωπα και ευρύτερο δίκτυο επαφών φαίνεται να αποκαλύπτονται στην υπόθεση κατασκοπείας που έχει προκαλέσει συναγερμό στις Ένοπλες Δυνάμεις, πέρα από τον 54χρονο σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορείται για διαρροή άκρως απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών υπέρ της Κίνας.

Ο αξιωματικός κρατείται στο Αεροδικείο και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη, την ώρα που οι αρμόδιες αρχές εντείνουν τις έρευνες σε πολλαπλά επίπεδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος εμφανίζεται πλέον συνεργάσιμος, παρέχοντας κρίσιμα στοιχεία τόσο για τη δική του δράση όσο και για το πρόσωπο που φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμός του στο Πεκίνο.

Οι καταθέσεις του, σε συνδυασμό με τα ψηφιακά και οικονομικά δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί, οδηγούν τις αρχές στη διεύρυνση της έρευνας, με το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων –εν ενεργεία ή απόστρατων– να παραμένει ανοιχτό.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο σύνδεσμος στο Πεκίνο και οι επαφές εκτός Ελλάδας

Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει περιγράψει τον σύνδεσμό του ως άνδρα ηλικίας περίπου 40 έως 45 ετών, με μόνιμη βάση στο Πεκίνο. Η πρώτη τους επαφή, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, έγινε το 2024, κατά τη διάρκεια ιδιωτικού ταξιδιού του Έλληνα αξιωματικού στην Κίνα.

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε με το πρόσχημα συμμετοχής σε σεμινάρια, χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη ενημέρωση της υπηρεσίας του.

Περίπου έναν χρόνο αργότερα, φέρεται να ακολούθησε διά ζώσης συνάντηση στην Αθήνα. Κατά τη συνάντηση αυτή, οι δύο άνδρες συζήτησαν την εξέλιξη της συνεργασίας τους, ενώ στον 54χρονο παραδόθηκαν μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για την ανταλλαγή πληροφοριών.

Το υλικό αυτό εντοπίστηκε στην κατοχή του κατά τη σύλληψή του, στοιχείο που θεωρείται κομβικής σημασίας για την υπόθεση.

Η μεθοδολογία και η διαρροή απόρρητων εγγράφων

Από την έως τώρα έρευνα προκύπτει ότι η επικοινωνία μεταξύ των δύο γινόταν μέσω ψηφιακών εφαρμογών, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ο 54χρονος φέρεται να φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα της υπηρεσίας του και να τα διαβιβάζει στον σύνδεσμό του στο εξωτερικό, αξιοποιώντας αποκλειστικά τα μέσα που του είχαν παραδοθεί.

Οι αρχές εξετάζουν τόσο τον όγκο όσο και τη βαρύτητα των πληροφοριών που διέρρευσαν, προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος της ζημιάς που ενδέχεται να έχει προκληθεί στα εθνικά συμφέροντα.

Παράλληλα, ερευνάται το χρονικό διάστημα της δράσης του, το οποίο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, εκτείνεται τουλάχιστον σε βάθος 18 μηνών.

Στο μικροσκόπιο οι πληρωμές και οι οικονομικές διαδρομές

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον τραπεζικό του λογαριασμό έχουν εντοπιστεί ποσά που φτάνουν συνολικά τις 60.000 ευρώ, ενώ παράλληλα προκύπτει ότι είχε λάβει αμοιβές και μέσω κρυπτονομισμάτων, με τις σχετικές συναλλαγές να διερευνώνται ως προς την προέλευση και τη διαδρομή τους.

Οι χρηματικές ροές εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνδέονται άμεσα με τη διαρροή απόρρητων εγγράφων και αν υπάρχουν και άλλοι αποδέκτες ή διαμεσολαβητές.

Έρευνα για συνεργούς και ενδιάμεσο πρόσωπο

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ύπαρξης ενδιάμεσου προσώπου, το οποίο ενδέχεται να διευκόλυνε την αρχική επαφή ή τη συνέχιση της συνεργασίας με τον σύνδεσμο στο Πεκίνο. Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των αρχών έχουν τεθεί και δύο απόστρατοι αξιωματικοί, οι οποίοι φέρονται να διατηρούσαν διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με τις αρχές να εξετάζουν όλες τις επαφές, τα ταξίδια και τα ψηφιακά ίχνη του κατηγορουμένου. Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς αναμένεται να προκύψουν νέα στοιχεία που θα καθορίσουν τόσο το εύρος της υπόθεσης όσο και τις ποινικές ευθύνες όσων ενδεχομένως εμπλέκονται.