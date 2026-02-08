Ο Παναθηναϊκός ήταν ο νικητής του αιώνιου ντέρμπι, αφού με γκολ του Ταμπόρδα οι πράσινοι επιβλήθηκαν 1-0 του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι παίκτες του Μπενίτεθ άνοιξαν το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό, με τους ερυθρόλευκους να χάνουν πολλές ευκαιρίες για να πάρουν τουλάχιστον το βαθμό της ισοπαλίας χωρίς να τα καταφέρνουν.

Ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται και για τη φάση του 48ου λεπτού όταν ο Καλάμπρια έκανε δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Έσε με τον διαιτητή να του δείχνει την κίτρινη κάρτα.

Πριν τη σέντρα, οι δύο ομάδες τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού είχαν ετοιμάσει ένα σπουδαίο κορεό, βίντεο έπαιξε από τα μάτριξ του γηπέδου, ενώ τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή.

Ο Ταμπόρδα τιμώρησε την ερυθρόλευκη αδράνεια

Οι Πειραιώτες μπήκαν δυνατά και απείλησαν στο 2′ με ένα γύρισμα του Ταρέμι στον Ελ Καμπί, που κόπηκε από το πόδι του Λαφόντ.

Στο 7ο λεπτό, όμως, η πρώτη φορά που Παναθηναϊκός πλησίασε περιοχή, έγινε γκολ! Ο Ταμπόρδα έκανε εντυπωσιακή ενέργεια, συνεργάστηκε με τον Τεττέη και πλάσαρε κάτω από τα πόδια του Τζολάκη. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και το 0-1 έγινε… από το πουθενά!

Στο 10′, ο Ολυμπιακός βρήκε την πρώτη του τελική, με τον Ποντένσε να σεντράρει και τον Ταρέμι να παίρνει την κεφαλιά, αλλά να μη μπορεί να σημαδέψει σωστά.

Οι γηπεδούχοι ήταν σαφέστατα ανώτεροι και είχαν την απόλυτη κυριαρχία. Δεν έβρισκαν εύκολα δρόμους προς την περιοχή και προσπαθούσαν σχεδόν αποκλειστικά με σέντρες και ατομικές προσπάθειες του Ποντένσε.

Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ χαμηλά, όμως πλησίασε το δεύτερο γκολ σε μια φοβερή κόντρα στο 38′. Ο Ταμπόρδα έβγαλε φοβερή κάθετη, ο Τεττέη ξεπετάχτηκε, πάτησε περιοχή, αλλά ο Ορτέγκα τον νίκησε με το σώμα πριν φτάσει σε τελική.

Κυρίαρχος αλλά άστοχος ο Ολυμπιακός

Στην ανάπαυλα, ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε μια αλλαγή. Ο κάκιστος Κοστίνια έδωσε τη θέση του στον Μαρτίνς και ο Ροντινέι γύρισε σε θέση μπακ.

Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να ρίξει τον ρυθμό όσο περισσότερο γινόταν. Οι καθυστερήσεις ήταν έντονες, αλλά και ο Ολυμπιακός αδυνατούσε να συνδυαστεί σωστά και να βρει ρυθμό.

Στο 49′, κόκκινη κάρτα… χαρίστηκε στον Καλάμπρια, που έκανε πάρα πολύ επικίνδυνο τάκλιν στον Εσε. Ο Βέλγος ρέφερι έδωσε μόνο κίτρινη.

Στο 62′, ο Αντίνο επιχείρησε ένα πολύ καλό δεξί μακρινό σουτ, όμως ο Τζολάκης έδιωξε σε κόρνερ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Μεντιίμπαρ πέρασε τους Κλέιτον και Τσικίνιο αντί των Ελ Καμπί και Σιπιόνι.

Οι Πειραιώτες βρήκαν μεγάλη ευκαιρία στο 76′. Ο Ταρέμι πάσαρε στον Κλέιτον, εκείνος σούταρε αδύναμα, η μπάλα πέρασε από τον Μαρτίνς και βγήκε άουτ.

Οι ευκαιρίες της χρονιάς

Μπορεί και… της δεκαετίας! Ο Ταρέμι έδωσε φοβερό τακουνάκι στον Ποντένσε, εκείνος την έσπασε στον Μαρτίνς και ο Πορτογάλος αστόχησε σε άδειο τέρμα από το… μισό μέτρο στο 78′!

Μόλις ένα λεπτό αργότερα, ο Παναθηναϊκός απάντησε με τον ίδιο τρόπο. Ο Ζαρουρί σέντραρε, ο Παντελίδης έμεινε προ κενής εστίας και αστόχησε επίσης. Αδιανόητα πράγματα.

Στο 86′, ο Μπιανκόν αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων και ο Μεντιλίμπαρ πήγε σε σχήμα με τρία στόπερ, εκ των οποίων στόπερ ήταν… ο ένας. Ρέτσος – Ροντινέι – Ορτέγκα.

Στις καθυστερήσεις, ο Παύλος Παντελίδης έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, πανηγύρισε, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια (46′ Μαρτίνς), Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Σιπιόνι (64′ Τσικίνιο), Έσε, Ποντένσε, Ροντινέι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί (64′ Κλέιτον)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Πάλμερ Μπράουν, Καλάμπρια (87′ Κώτσιρας), Σιώπης, Κοντούρης (87′ Βιλένα), Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (71′ Ζαρουρί), Αντίνο, Τεττέη (70′ Σβιντέρσκι)