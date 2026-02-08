Συναγερμός σήμανε στην Πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα, το βράδυ της Κυριακής 8/2, όταν εντοπίστηκε ένα κοριτσάκι -περίπου δύο ετών- χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε σιντριβάνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί διέφυγε της προσοχής του πατέρα του και έπεσε μέσα στο σιντριβάνι.

Περαστικοί έβγαλαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι του παρείχαν άμεσα πρώτες βοήθειες και ΚΑΡΠΑ.

Λίγο αργότερα, το κοριτσάκι παρουσίασε επεισόδιο εμετού και με τη συνδρομή περιπολικού, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφιά, όπου οι γιατροί του έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 50 λεπτά.

Αυτή τη στιγμή, νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε ΜΕΘ, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς έμεινε ώρα χωρίς οξυγόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προσήχθη ο 25χρονος πατέρας του παιδού, υπήκοος Αλβανίας, και εξετάζεται από τις Αρχές.

Σημειώνεται ότι το βάθος στο συγκεκριμένο σιντριβάνι είναι περί το μισό μέτρο.