Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ, που απέδρασε από τις Σέρρες! Με πρωταγωνιστή τον Μπαρνάμπας Βάργκα, που σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι (αυτή τη φορά δις) και άνοιξε τον δρόμο στο 55′, η Ενωση πήρε ένα… απαραίτητο τρίποντο για την κούρσα του πρωταθλήματος.

Οι Σερραίοι είχαν βελτιωμένη εικόνα, καθώς στο πρώτο μέρος έκλεισαν τους δρόμους προς την περιοχή για τους κιτρινόμαυρους. Μια στημένη φάση, όμως, έδωσε τελικά τη λύση στην ομάδα του Νίκολιτς, που ξέσπασε στο τέλος με τρία ακόμα γκολ. Ενα του Μαρίν με πέναλτι, ένα του Γκρούγιτς και ένα ακόμα του Βάργκα.

Η Ενωση ξεκίνησε με επιθέσεις από τα πλάγια. Ελίασον και Πένραϊς είχαν κάποιες καλές σέντρες, αλλά καθαρή ευκαιρία δε δημιουργήθηκε.

Γενικά η ΑΕΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο της μπάλας, όμως οι Σερραίοι ήταν καλά στημένοι χαμηλά. Οι γηπεδούχοι έγιναν επικίνδυνοι μόνο στο 30′, όταν ο Ρότα έκανε μια κακή επιστροφή στον Στρακόσα, αλλά δε την πλήρωσε.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς άλλες σημαντικές φάσεις, με τους Σερραίους να είναι ευχαριστημένοι.

Τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο

Η ΑΕΚ είχε στατικές φάσεις και από μία τέτοια σκόραρε. Στο 55, ο Μάριν εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα πέρασε, έφτασε μέχρι το δεύτερο δοκάρι και εκεί ο Βάργκα την έστειλε στα δίχτυα με το κεφάλι. O έλεγχος του VAR για οφσάιντ κράτησε πολλά λεπτά, όμως τελικά το 0-1 καταγράφηκε.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Κοϊτά έπιασε ένα πολύ δυνατό σουτ από καλή θέση στην περιοχή, αλλά ο γκολκίπερ του Πανσερραϊκού αντέδρασε σωστά.

Η ομάδα του Νίκολιτς δεν υποχώρησε και με κορυφαίο τον Κοϊτά συνέχισε να απειλεί. Αυτό που έλειπε για το δεύτερο γκολ ήταν η τελική απόφαση. Ο Κοϊτά είχε και ευκαιρία στο 77′, έχοντας βγει στην κόντρα και αστοχώντας τελικά.

Στο 89′, ο Φέλτες βρήκε τον Κοϊτά και κατόπιν επέμβασης του VAR δόθηκε πέναλτι και αποβολή. Ο Μαρίν ανέλαβετην εκτέλεση και σκόραρε, ενώ ο Γκρούγιτς συνυπέγραψε με κεφαλιά σε κόρνερ στο 90’+1′.

Το πάρτι… συνεχίστηκε στο 90’+5′ με τον Βάργκα να πετυχαίνει και δεύτερο γκολ, αυτή τη φορά μετά από ασίστ του Ζοάο Μάριο.