Η Αμερικανίδα σκιέρ Λίντσεϊ Βον υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κάταγμα στο αριστερό πόδι μετά το τρομακτικό ατύχημα που είχε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η 41χρονη αγωνιζόταν μόλις εννέα ημέρες μετά από ρήξη των συνδέσμων στο αριστερό γόνατό της. Κατά την προσπάθειά της, χτύπησε την πύλη με το σκι της στο πρώτο άλμα, έχασε την ισορροπία της και έπειτα έπεσε στο χιόνι απότομα.

Η Βον μεταφέρθηκε αεροπορικώς από την πίστα στο νοσοκομείο Ca Foncello στο Trevizo, περίπου 130 χιλιόμετρα από το Olimpia delle Tofane στις Δολομίτες. Το νοσοκομείο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι υποβλήθηκε σε «ορθοπεδική επέμβαση για τη σταθεροποίηση του κατάγματος που υπέστη στο αριστερό της πόδι» – το ίδιο πόδι με το σχισμένο ACL.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωση της αμερικανικής ομάδας σκι αναφερόταν ότι η Vonn «υπέστη τραυματισμό», αλλά η κατάστασή της ήταν «σταθερή».

Άδοξο φινάλε σε μια τεράστια καριέρα για τη Βον;

Η δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια είχε ολοκληρώσει με επιτυχία δύο προπονήσεις στην εμβληματική πίστα πριν από το ατύχημα της Κυριακής. Η Βον πήρε τεράστιο ρίσκο συμμετέχοντας στον αγώνα της Κυριακής, αλλά ήταν αποφασισμένη να συμμετάσχει στον αγαπημένο της αγώνα.

Οι έκπληκτοι θεατές χειροκρότησαν το ελικόπτερο που την μετέφερε μακριά από την πίστα που της είχε φέρει τόσες επιτυχίες – με 12 από τις 84 νίκες της στο Παγκόσμιο Κύπελλο να έχουν σημειωθεί εδώ.

Η Βον δεν ήταν σίγουρη για το πόσο ανθεκτικό ήταν το γόνατό της, αλλά είχε βάλει στόχο την κατάβαση – λέγοντας ότι θα προσπαθούσε ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα – ενώ είχε δηλώσει συμμετοχή και στο σούπερ-G και στις ομαδικές διοργανώσεις.

Τώρα είναι απίθανο να αγωνιστεί σε αυτές, πράγμα που σημαίνει ότι η ολυμπιακή της καριέρα έχει σχεδόν σίγουρα φτάσει σε ένα καταστροφικό τέλος.