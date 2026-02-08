Η οικογένεια του Ολυμπιακού δεν ξεχνά ποτέ την τραγωδία τη Θύρας 7 και τα 21 νέα παιδιά που έχασαν την ζωή τους στα σκαλοπάτια και στα τσιμέντα του Καραϊσκάκη.

Σαν σήμερα πριν από 45 χρόνια, η νιότη ξεψύχησε στην θύρα 7 μετά το ντέρμπι Ολυμπιακού – ΑΕΚ, που βρήκε θριαμβευτές τους «ερυθρόλευκους» με 6-0.

Η μεγάλη όμως νίκη των πειραιωτών επισκιάστηκε από το μεγάλο κακό, από το θανατικό που χτύπησε ανελέητα 21 παιδιά στην θύρα 7.

<br />

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού τίμησαν και στο σημερινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, την μνήμη των 21 θυμάτων, με ένα κορεό, το οποίο έγραφε «θύρα 7 8/2/81, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Πειραιά, οι παίκτες του Παναθηναϊκού αλλά και ο διαιτητής με τους βοηθούς του, άφησαν λουλούδια μπροστά από την θύρα 7.

Πριν την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και η ιαχή «αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε», δόνησε την ατμόσφαιρα στο φαληρικό γήπεδο.

Δείτε εικόνες από όσα έγιναν στο «Γ. Καραϊσκάκης»