5 το πρωί: Μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό – Κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας – Αντεπιτίθεται η ΕΕ στον Τραμπ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, με την ΕΜΥ να εκδίδει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε πολλές περιοχές, ενώ η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε Red Code σε πέντε Περιφέρειες, συστήνοντας περιορισμό μετακινήσεων
Επελαύνει η κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία και Red Code
- Τα φαινόμενα: Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πυκνές χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, καθώς και θυελλώδεις ανέμους έως 9 μποφόρ από σήμερα Τετάρτη 21/1 έως και το μεσημέρι της Πέμπτης 22/1, με αυξημένη επικινδυνότητα σε Πελοπόννησο, Αττική, Εύβοια, Θεσσαλία, Μακεδονία, Αιγαίο και Δωδεκάνησα Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.
- Κλειστά σχολεία: Εκτεταμένα λουκέτα στα σχολεία σε όλη τη χώρα, πέραν της Αττικής, αποφασίστηκαν για την Τετάρτη 21/1 λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, με αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών και κοινωνικών δομών σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Μεσολόγγι, Ναύπακτο, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Αρκαδία, Εύβοια, Θάσο, Μονεμβασιά και Αμφιλοχία,
- Κόκκινος συναγερμός: Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε Red Code σε πέντε Περιφέρειες (Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία) συστήνοντας περιορισμό μετακινήσεων. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει τη δυνατότητα για δικαιολογημένη απουσία ή τηλεργασία την Τετάρτη 21/1 σε όσους αδυνατούν να μετακινηθούν, κατόπιν του Έκτακτου Δελτίου της ΕΜΥ, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων και τη στοιχειώδη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.
Τραμπ σε τροχιά σύγκρουσης με ΕΕ και ΝΑΤΟ
- Υπερασπίζεται τη στάση του: Με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στις επικρίσεις για τη Γροιλανδία, υποστηρίζοντας ότι χωρίς τον ίδιο το ΝΑΤΟ «θα είχε καταλήξει στον σωρό της Ιστορίας», ενώ ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε έκτακτη ενημέρωση Τύπου για τον απολογισμό του πρώτου έτους της επιστροφής του στην εξουσία.
- Το ΕΚ απαντά στις απειλές Τραμπ: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε το πάγωμα της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, με πλειοψηφική στήριξη από τις πολιτικές ομάδες, παρά τις επιμέρους αντιδράσεις, ενώ παραμένουν διαφωνίες για την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού καταστολής του καταναγκασμού (ACI).
- Ενημέρωση για τον 1 χρόνο: Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε τις «επιτυχίες» του εστιάζοντας στη μετανάστευση με όρους εγκληματικότητας, στη Βενεζουέλα και στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, καθώς και σε ζητήματα δασμών, εμπορικού ελλείμματος, τιμών φαρμάκων και δημόσιας ασφάλειας, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.
Ενταση στην τετράωρη συνεδρίαση του ΠαΣοΚ
- Έντονη εσωκομματική ένταση: Στη μαραθώνια συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και της ΚΟΕΣ καταγράφηκαν προβληματισμός, σκληρή κριτική στην ηγεσία και έντονοι διάλογοι μεταξύ κορυφαίων στελεχών, με αιχμές για τη λειτουργία των οργάνων και τη στρατηγική του κόμματος.
- Διαφοροποίηση Δούκα και συγκρούσεις: Ο Χάρης Δούκας αμφισβήτησε ευθέως τη μέχρι σήμερα στρατηγική, προειδοποίησε ότι ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται και ζήτησε αλλαγή πορείας, ενώ καταγράφηκαν αντιπαραθέσεις με τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις προκριματικές, αλλά και έντονος διάλογος Ανδρουλάκη–Γερουλάνου.
- Μήνυμα εξωστρέφειας: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, από την πλευρά του, εισηγήθηκε τη διεξαγωγή συνεδρίου στα τέλη Μαρτίου, ζητώντας τέλος στην εσωστρέφεια και δίνοντας έμφαση σε ένα ανοιχτό, θεσμικό συνέδριο διεύρυνσης, με πολιτικό διάλογο για κρίσιμα ζητήματα όπως το Σύνταγμα, η οικονομία και το κοινωνικό κράτος.
Ο Θρύλος λύγισε τη Λεβερκούζεν
- Μαγικός Ολυμπιακός: Με τον κόσμο σε ρόλο 12ου παίκτη, γκολ των Κοστίνια (2’) και Ταρέμι (45’+), και έναν ανίκητο Τζολάκη, οι «ερυθρόλευκοι» λύγισαν τη Λεβερκούζεν με 2-0 και έμειναν ολοζώντανοι στη μάχη του Champions League.
- Η βαθμολογία: Με τη νίκη επί της Λεβερκούζεν, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στους 8 βαθμούς και βρίσκεται στην 22η θέση της League Phase του Champions League, κρατώντας την πρόκριση στο Top 24 αποκλειστικά στα χέρια του.
- Επόμενο ραντεβού: Οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν τον απόλυτο «τελικό» την επόμενη εβδομάδα στο Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ, όπου με νίκη θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.
Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας
- Μαρτυρία από το Βερολίνο: Μία 45χρονη γυναίκα ελληνικής καταγωγής δήλωσε ότι είδε τη 16χρονη Λόρα σε προαστιακό σταθμό του μετρό στο Βερολίνο και την αναγνώρισε, προσθέτοντας ότι την άκουσε να λέει στα γερμανικά: «εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω, να τον χωρίσεις εσύ».
- Συντονισμένες έρευνες: Έχει ανοίξει δίαυλος συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και γερμανικών Αρχών για την εύρεση του βίντεο του σταθμού και τον εντοπισμό της πορείας της ανήλικης, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι αναζητήσεις πόρτα-πόρτα στην Αθήνα, ο έλεγχος δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και η έρευνα σε αεροδρόμια, ΚΤΕΛ, καθώς και η αναζήτηση συγγενών που θα μπορούσαν να παρέχουν πληροφορίες.
- Η γυναίκα «μυστήριο»: Σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ κοντά στη Λόρα βρισκόταν μια γυναίκα, η μητέρα φίλης της που γνώρισε στη Γερμανία, η οποία της έλεγε ότι οι γονείς της την καταπιέζουν και την έβλεπε σαν παιδί της. Η ίδια γυναίκα είχε κάνει την καταγγελία που οδήγησε τη Λόρα σε προσωρινή φιλοξενία σε δομή, ενώ εξετάζεται αν συνέχιζαν την επικοινωνία τους, καθώς και το εάν η γυναίκα αυτή έχει κάποια σχέση με την εξαφάνιση της Λόρας.
