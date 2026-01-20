Ένας μαγικός Ολυμπιακός, στο «καμίνι» του «Γ. Καραϊσκάκης», με τον συγκλονιστικό κόσμο του να είναι ο 12ος παίκτης, πέτυχε μεγάλη νίκη με 2-0 επί της Λεβερκούζεν παραμένοντας ολοζώντανος για τη συνέχεια του Champions League.

«Έτρωγαν» σίδερα οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ, με τους Κοστίνια και Ταρέμι να «σκοτώνουν» τη γερμανική ομάδα και τον συγκλονιστικό Τζολάκη να «κατεβάζει ρολά»! Ο επόμενος «τελικός» είναι αυτός με τον Άγιαξ στην Ολλανδία, την επόμενη Τετάρτη (28/01), στις 22:00.

Τι είχε ζητήσει από τους παίκτες του ο Μεντιλίμπαρ. Κατάθεση ψυχής από τα πρώτα λεπτά, παιχνίδι με ένταση και γρήγορες σκέψεις κι ένα γκολ στο πρώτο εικοσάλεπτο. Ούτε… παραγγελιά, με τους «ερυθρόλευκους» να ξεκινούν, αλλά και να κλείνουν ιδανικά το πρώτο μέρος απέναντι στη Λεβερκούζεν.

Ο Κοστίνια το 1-0 στο 2ο λεπτό και ο Ταρέμι το 2-0 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων σε ένα ονειρεμένο πρώτο μέρος στο κατάμεστο γήπεδο Καραϊσκάκη.



Ο Ολυμπιακός στάθηκε πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο, έβγαλε ενέργεια, είχε επιθετική διάθεση και είχε Τζολάκη όταν χρειάστηκε. Ο γκολκίπερ των Πειραιωτών έκανε σπουδαίες επεμβάσεις στις ευκαιρίες της γερμανικής ομάδας, η οποία ήταν απειλητική στις αντεπιθέσεις και ικανότατη για να κάνει τη ζημιά.

Ο Ολυμπιακός είχε να αντιμετωπίσει και τον διαιτητή που σφύριζε σχεδόν προκλητικά υπέρ της Λεβερκούζεν δημιουργώντας πολλές φορές εκνευρισμό. Αλλά πάνω από όλα η ψυχραιμία και το πάθος των παικτών (ειδικά αυτό του Έσε που ήταν ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΣ) ήταν αυτά που συνέθεσαν την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, όπου χτίστηκαν γερές βάσεις για τη μεγάλη νίκη στον πρώτο από τους δύο «τελικούς» στο φινάλε της League Phase του Champions League.

Με το 2-0 υπέρ του και την απίστευτη ορμή του κόσμου, ο Ολυμπιακός ήθελε σωστή διαχείριση στο δεύτερο μέρος, όχι μόνο του αγώνα, αλλά και των συναισθημάτων.

Οι Πειραιώτες δεν «έκατσαν» στο υπέρ τους αποτέλεσμα και στην ασφάλεια που τους έδινε, αφού γνώριζαν καλά ότι δεν πρέπει να βάλουν τη Λεβερκούζεν στο παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, με τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ να ψάχνουν το τρίτο γκολ, κρατώντας ταυτόχρονα μακριά από την εστία του Τζολάκη τη γερμανική ομάδα.

Ακόμα κι όταν η Λεβερκούζεν γινόταν απειλητική, οι παίκτες του Ολυμπιακού «μασούσαν» σίδερα, με τρομερές προσπάθειες και αναχαιτήσεις.

Με την πάροδο του χρόνου, ο Μεντιλίμπαρ άρχισε τις αλλαγές για να φρεσκάρει την ομάδα, βάζοντας, μεταξύ άλλων, τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, μέσα σε αποθέωση. Ο Μαροκινός λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα ύστερα από την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο Κόπα Αφρικα, μπήκε ως αλλαγή.





Ο χρόνος κυλούσε υπέρ των Πειραιωτών, την ώρα που οι φιλοξενουμενοι έψαχναν τις τελευταίες ελπίδες τους στο ματς, αλλά ο Τζολάκης ήταν ανίκητος, με νέα τρομερή επέμβαση.

Με τις εξέδρες να δονούνται από τα συνθήματα, το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή ήρθε να σφραγίσει τη μεγαλειώδη εμφάνιση και τεράστια νίκη των «ερυθρολεύκων» που με ψυχή και καρδιά πήραν τον πρώτο «τελικό» και πηγαίνουν για το «all in» στην Ολλανδία!