Το τέλος της συνεργασίας της με τον Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι ευχαρίστησαν τον ισπανό κόουτς για τη συνεργασία τους και του ευχήθηκαν καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκατσε στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε 41 ματς στα οποία μέτρησε 20 νίκες, 11 ισοπαλίες και 10 ήττες. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον αντικαταστάτη του ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.

Η ανακοίνωση της πράσινης ΠΑΕ: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ. Ευχαριστούμε τον Ισπανό προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό και το ήθος που προσέφεραν στον σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Ράφα Μπενίτεθ στη συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής του».