Άφαντη παραμένει για 13η ημέρα η 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο για το πού μπορεί να βρίσκεται η ανήλικη.

Με τις έρευνες για τον εντοπισμό της ανήλικης να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και το κρίσιμο ερώτημα να είναι αν βρίσκεται ακόμη στην Ελλάδα ή αν έχει φύγει για τη Γερμανία, ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη.

«Είδε τη Λόρα σε προαστιακό σταθμό του μετρό στο Βερολίνο και την αναγνώρισε»

Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης στην εκπομπή «Live News»:

«Υπάρχει μία κρίσιμη πληροφορία που μπορεί να σηματοδοτεί εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Λόρας. Μία ελληνικής καταγωγής γυναίκα, περίπου 45 χρόνων από το Βερολίνο, ανέφερε στην Αστυνομία, και στην ελληνική και στη γερμανική, ότι είδε τη Λόρα σε προαστιακό σταθμό του μετρό στο Βερολίνο και την αναγνώρισε».

»Πέρα από τη σοβαρότητα της μαρτυρίας, η γυναίκα λέει ότι άκουσα αυτό το κορίτσι, που μοιάζει πολύ της Λόρας, να μιλάει στο τηλέφωνο και να λέει στα γερμανικά την φράση: ‘‘εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω, να τον χωρίσεις εσύ’’. Καταλαβαίνει κάποιος ότι αν έχει ειπωθεί κάτι τέτοιο, ο συνδυασμός αυτών των δύο πραγμάτων, ομοιότητα με αυτές τις αναφορές, υπάρχει εστίαση του ενδιαφέροντος σε αυτήν την υπόθεση από την Ελληνική Αστυνομία.

»Τις τελευταίες ώρες που έχει υπάρξει αυτή η αναφορά από την 45χρονη, έχει ανοίξει ένας δίαυλος μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών Αρχών, να βρουν το βίντεο του σταθμού και να διαπιστωθεί προς τα πού κατευθύνθηκε αυτή η γυναίκα. Εάν επιβεβαιωθεί, τότε καταλαβαίνει κάποιος ότι μεταφέρονται εκεί έρευνες.

«Συνεχίζονται οι έρευνες, και το πόρτα-πόρτα και στο κέντρο της Αθήνας, και περιμένουν και την πλήρη ανάλυση των δεδομένων της κινητής τηλεφωνίας», καταλήγει.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με βεβαιότητα ότι η ανήλικη θα βρεθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάποιο μέσο μεταφοράς που απαιτεί έλεγχο διαβατηρίου, παρόλα αυτά οι έρευνες σε αεροδρόμια, ΚΤΕΛ δεν σταματούν, ενώ την ίδια ώρα οι Αρχές αναζητούν συγγενείς της που θα μπορούσαν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες.