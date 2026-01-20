Οδηγία εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, να μην προσέλθουν στα καθήκοντά τους και να απουσιάσουν δικαιολογημένα, σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης λόγω της γενικευμένης κακοκαιρίας.

Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει και την Αττική, με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ να προειδοποιεί για σοβαρή επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών είχε δώσει από νωρίς το απόγευμα το «πράσινο φως», προκειμένου να υπάρξει επίσημη οδηγία που θα επιτρέπει τη νόμιμη απουσία των δημοσίων υπαλλήλων που αδυνατούν να μετακινηθούν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών:

Σε συνέχεια του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΦΚ), που εκδόθηκε σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), καλούνται οι υπηρεσίες του δημοσίου που εδρεύουν σε περιοχές που αναφέρονται σε αυτό, όπως τυχόν θα επικαιροποιείται αρμοδίως από την ΕΜΥ βάσει της εξέλιξης του καιρικού φαινομένου, να προβούν σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των υπηρεσιών για την Τετάρτη 21/1/2026, στις εξής ενέργειες: