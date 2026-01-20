Προβληματισμό για την πορεία του ΠαΣοΚ και τη δυνατότητα επίτευξης των πολιτικών του στόχων εξέφρασε ο Χάρης Δούκας, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στη στρατηγική που έχει ακολουθηθεί έως σήμερα.

Όπως σημείωσε, η μέχρι τώρα στρατηγική δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται. Τόνισε την ανάγκη ειλικρίνειας στο εσωτερικό του κόμματος, επισημαίνοντας ότι απαιτείται ξεκάθαρη αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Λυτρωτικό το επικείμενο συνέδριο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο επικείμενο συνέδριο του ΠαΣοΚ , το οποίο χαρακτήρισε «λυτρωτικό», θέτοντας ως κεντρικό πολιτικό ερώτημα το αν το κόμμα στηρίζει ξεκάθαρα την προοδευτική διακυβέρνηση με πρωταγωνιστικό ρόλο του ΠαΣοΚ. Όπως ανέφερε, η απάντηση θα πρέπει να είναι σαφής, χωρίς αμφισημίες.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο η θέση του κόμματος κατά οποιουδήποτε σεναρίου συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία να περιοριστεί σε μια γενική διατύπωση πολιτικής διακήρυξης, χωρίς ουσιαστική δεσμευτικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε την ανάγκη λήψης ξεχωριστής και ρητής απόφασης, η οποία θα δεσμεύει το κόμμα σε κάθε μελλοντικό πολιτικό σενάριο.

Ο κ. Δούκας κατέθεσε τη διαφωνία του για την έως τώρα πορεία του ΠαΣοΚ και πρότεινε να υπάρξει άμεσα σχέδιο απόφασης για αλλαγή στρατηγικής, με στόχο, όπως ανέφερε, μια νέα, νικηφόρα κατεύθυνση.

Η διεξαγωγή προκριματικών εκλογών

Από την πλευρά του Νίκος Ανδρουλάκης διερωτήθηκε γιατί επιμένει στη διεξαγωγή προκριματικών, σημειώνοντας ότι είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν χωρίς θετικά αποτελέσματα, με τον κ. Δούκα να απαντά πως, εφόσον δεν απέδωσαν, τίθεται το ερώτημα γιατί εντάχθηκαν στο καταστατικό του κόμματος.