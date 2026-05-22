Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα τη δεύτερη παρτίδα αποχαρακτηρισμένων εγγράφων και βίντεο με UFO (ή UAP, όπως ονομάζονται επίσημα).

Αν και τα νέα στοιχεία δεν απαντούν στο αιώνιο ερώτημα για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, έχουν μετατραπεί σε ένα απόλυτο επικοινωνιακό χαρτί για τον Λευκό Οίκο, συγκεντρώνοντας ήδη δισεκατομμύρια επισκέψεις από πολίτες που αναζητούν την αλήθεια πίσω από τις κυβερνητικές θεωρίες συνωμοσίας.

Η πρώτη αποκάλυψη νωρίτερα αυτό το μήνα, η οποία περιελάμβανε 162 αρχεία με προηγουμένως απόρρητες ή σπάνια ιδωμένες αναφορές θεάσεων UAP, συγκέντρωσε περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο επισκέψεις στον κυβερνητικό ιστότοπο που δημιουργήθηκε για να τα φιλοξενήσει, σύμφωνα με δελτίο τύπου του «πολεμικού υπουργείου», ο όρος που προτιμά η κυβέρνηση Τραμπ για το Υπουργείο Άμυνας.

Σχηματισμοί στον Περσικό Κόλπο και «διαστημικές» ταχύτητες

Η κυκλοφορία της Παρασκευής, η οποία επίσης εκτείνεται σε βάθος δεκαετιών, περιλαμβάνει επιπλέον 50 βίντεο και έγγραφα, καθώς και πρωτογενείς μαρτυρίες από πολίτες και μέλη του στρατού.

Σε ένα βίντεο από τη Μέση Ανατολή το 2019, το οποίο τραβήχτηκε «πιθανότατα από υπέρυθρο αισθητήρα πάνω σε αμερικανική στρατιωτική πλατφόρμα που επιχειρούσε εντός της περιοχής ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ», σύμφωνα με το Πεντάγωνο, τρία UAP καταγράφονται να πετούν σε σχηματισμό πάνω από τον Περσικό Κόλπο αναφέρει το δημοσίευμα του Guardian.

Ένας άλλος σχηματισμός τεσσάρων αγνώστων αντικειμένων φαίνεται να πετά δίπλα από πλοία στο νερό στα ανοικτά του Ιράν, σε ένα βίντεο από το 2022.

5/ The next clip is titled: “UFOs in formation over Persian Gulf?” At first, the sensor tracks one point. Then it zooms in and the point becomes multiple distinct targets. The operator keeps losing and reacquiring them through zoom and contrast changes. pic.twitter.com/j15onReRWD — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Πλάνα που καταγράφηκαν πάνω από τη Συρία το 2021 δείχνουν ένα μυστηριώδες αντικείμενο να απομακρύνεται με ταχύτητα που θυμίζει την ακαριαία επιτάχυνση της «ταχύτητας δίνης» (warp-speed) από ταινίες επιστημονικής φαντασίας.

Λίγα από τα αντικείμενα φαίνεται να μοιάζουν με ιπτάμενους δίσκους ή άλλες παραδοσιακά αντιληπτές μορφές για τα UAP, αν και ένα απόσπασμα του Οκτωβρίου 2022 που λήφθηκε σε άγνωστη τοποθεσία δείχνει μια οντότητα σε σχήμα πούρου να τρέχει πάνω από αυτό που φαίνεται να είναι μια κατοικημένη περιοχή.

Χωρίς αποδείξεις για εξωγήινη προέλευση

Κανένα από τα βίντεο δε συνοδεύεται από εξηγήσεις, και το αρμόδιο γραφείο του Πενταγώνου (AARO) έχει δηλώσει προηγουμένως ότι δεν έχει στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι κάποιο από τα χιλιάδες αντικείμενα που φαίνονται σε βίντεο ή περιγράφονται σε γραπτές μαρτυρίες είναι εξωγήινης προέλευσης.

Στην κυκλοφορία της 8ης Μαΐου, μια δήλωση του υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι το κοινό «μπορεί τελικά να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα αρχεία».

Επιπλέον, οι πληροφορίες συλλέγονται από ένα ευρύ φάσμα πηγών, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών υπηρεσιών, διαφόρων κλάδων του στρατού, του FBI, του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και της NASA. «Πολλά από αυτά τα υλικά στερούνται μιας τεκμηριωμένης αλυσίδας φύλαξης», σημειώνει το Πεντάγωνο.

8/ PR067: “Multiple Spherical UAP USO near Sub. [CALLSIGN] 2022/03/25 in and out of water.” Near sub. In and out of water. Multiple spherical UAP/USO. The official description tracks multiple areas entering, leaving, and re-entering the infrared view across a 4:50 clip. pic.twitter.com/iCSmt033lf — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Η εντολή Τραμπ και οι θεωρίες συνωμοσίας

Ακόμα κι έτσι, η κυκλοφορία της Παρασκευής είναι πιθανό να προκαλέσει περαιτέρω συζητήσεις για ένα θέμα που γοητεύει την ανθρωπότητα εδώ και γενιές και έχει πυροδοτήσει δεκαετίες θεωριών συνωμοσίας σχετικά με κυβερνητικές συγκαλύψεις και μυστικότητα γύρω από το τι πραγματικά γνωρίζει.

Τον Φεβρουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για τη δημοσιοποίηση κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με τα UAP και την πιθανότητα εξωγήινης ζωής, επικαλούμενος το «τεράστιο ενδιαφέρον» για το θέμα, αλλά προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει προσωπικά αν οι εξωγήινοι είναι πραγματικοί ή όχι.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί πιστεύουν ότι υπάρχουν εξωγήινοι και οι μισοί πιστεύουν ότι έχουν επισκεφθεί τη Γη. Το Πεντάγωνο δήλωσε την Παρασκευή ότι εργάζεται πάνω σε μια τρίτη δημοσιοποίηση αρχείων UAP, την οποία ανέφερε ότι θα ανακοινώσει «στο εγγύς μέλλον».