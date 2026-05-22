Ο Floyd Mayweather Jr. και ο Μιχάλης «Iron Mike» Ζαμπίδης ετοιμάζονται να ανέβουν στο ίδιο ρινγκ στις 27 Ιουνίου 2026, σε μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να μετατρέψει το ΟΑΚΑ σε παγκόσμιο επίκεντρο των μανητικών σπορ. Το «Battle of the Legends» αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες θεατές στην Αθήνα και εκατομμύρια τηλεθεατές διεθνώς, σε μια βραδιά με αναμετρήσεις υψηλού επιπέδου, live acts και έντονο διεθνές ενδιαφέρον.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον αήττητο Αμερικανό πυγμάχο με το ιστορικό 50-0 και τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή των μαχητικών αθλημάτων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, με τους διοργανωτές να κάνουν λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα events που έχουν φιλοξενηθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω της More.com, με το ενδιαφέρον του κοινού να είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς πρόκειται για μια σπάνια συνάντηση δύο εμβληματικών μορφών των μαχητικών αθλημάτων.

Η προπόνηση των δύο αθλητών

Δύο εντυπωσιακά βίντεο που μεταφέρουν τον θεατή μέσα στην «καρδιά» της προετοιμασίας των δύο αθλητών. Στο πρώτο, ο Floyd Mayweather εμφανίζεται σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα ατομικών προπονήσεων, με εκρηκτικές ασκήσεις ταχύτητας, αδιάκοπο footwork και τη χαρακτηριστική εμμονή του στη λεπτομέρεια που τον μετέτρεψε σε έναν από τους σπουδαιότερους και αήττητους πυγμάχους όλων των εποχών.

Στο δεύτερο βίντεο, ο Μιχάλης Ζαμπίδης επιστρέφει στο γυμναστήριο με την ένταση και το πάθος που τον καθιέρωσαν ως «Iron Mike», δουλεύοντας ασταμάτητα μπροστά στον σάκο, στις δυναμικές εκρήξεις και στη φυσική του κατάσταση, ενόψει της μεγαλύτερης ίσως πρόκλησης της καριέρας του απέναντι σε έναν ζωντανό θρύλο του παγκόσμιου αθλητισμού.

Το «Battle of the Legends» θα περιλαμβάνει επίσης αγώνες παγκόσμιου τίτλου, συμμετοχές διεθνών αθλητών και παράλληλες ψυχαγωγικές δράσεις, ενώ στη διοργάνωση θα δώσουν το «παρών» πρόσωπα από τον χώρο του αθλητισμού, της μουσικής και της ψυχαγωγίας.

