Στις 27-29 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, όπως εισηγήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική τοποθέτηση του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κ.Ο.Ε.Σ, ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος να ενισχύουν όλοι την εξωστρέφεια και όχι την εσωστρέφεια. « Κάνουμε συνεχώς εξωστρεφή γεγονότα, αλλά συνεχώς συζητάμε επιμέρους ζητήματα. Σταματήστε τα επιμέρους ζητήματα. Δεν αφορούν την κοινωνία. Μπορεί να αφορούν κάποιους από εσάς, δεν αφορούν την κοινωνία. Την κοινωνία την αφορούν τα λιμάνια, η ενέργειά , η παιδεία, η υγεία», είπε. .

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε πως πρέπει να γίνει πολιτικό γεγονός το Συνέδριο κι έδωσε τη διαβεβαίωση πώς θα είναι ένα συνέδριο ανοικτό και θεσμικό. «Θα είναι συνέδριο διεύρυνσης της Δημοκρατικής Παράταξης. Και οριοθετώ, διεύρυνσης και όχι ρευστοποίησης. Το ΠΑΣΟΚ με τεράστιους αγώνες πήγε από πολύ χαμηλά ποσοστά σε ποσοστά που του δίνουν ισχυρή προοπτική. ‘Αλλοι ρευστοποιήθηκαν, που προσπαθούσαν να κλείσουν το ΠΑΣΟΚ στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Όχι εμείς», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Στο συνέδριό μας θα υπάρχουν τραπέζια διαλόγου»

Μίλησε για ακόμη πιο επιθετικές πολιτικές διεύρυνσης, αναφέροντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό κόμμα, καλεί ανθρώπους και από άλλα κόμματα να έρθουν να ενταχθούν . « Αυτό πάντα το κάναμε από το 1974 μέχρι σήμερα, δεν είναι πρώτη φορά», σημείωσε και εξήγησε: «Τι σημαίνει όμως να συζητήσουμε και με άλλα κόμματα; Στο συνέδριό μας θα υπάρχουν τραπέζια διαλόγου που θα καλέσω και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα να τοποθετηθούν. Τραπέζι διαλόγου για το Σύνταγμα. Είχα πει πριν τα Χριστούγεννα ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική προσέγγιση, είναι ένα θέμα που αφορά την κοινωνία. Στο συνέδριο θα μπορούν να έρθουν στο τραπέζι διαλόγου για αυτά τα σημαντικά θέματα που εμείς ως πολιτική γραμματεία θα καθορίσουμε -δίνω σήμερα ως παράδειγμα το θέμα του Συντάγματος που το έχουμε κουβεντιάσει- να πουν και οι ίδιοι την άποψή τους. Τι θεωρούν ότι πρέπει να τροποποιηθεί, πως να τροποποιηθεί, ώστε να υπάρχει ένα μέτωπο πρωτοβουλιών το επόμενο διάστημα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε ότι στη παρούσα φάση επικρατεί στο πολιτικό σύστημα φάση αναταραχής με νέα κόμματα να έρχονται και παλαιούς πρωταγωνιστές να επανεμφανίζονται.

«Εμείς πρέπει να επενδύσουμε σε μία σταθερά: κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, που μπορεί να κυβερνήσει. Και πρόγραμμα όχι βγαλμένο από illuminati, αλλά από την κοινωνία. Πρόγραμμα, στο οποίο συνέβαλαν εκατοντάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα για να φτάσουμε εδώ», υπογράμμισε και συμπλήρωσε: «Πρέπει, λοιπόν, με κανόνες της διαφάνειας να αποδείξουμε, -όπως αποδείξαμε στο συνέδριο του 2022, στις διαδικασίες του 2021, στις διαδικασίες του 2024-, ότι μόνο εμείς έχουμε τη θεσμική και δημοκρατική νοοτροπία να κάνουμε πολιτικά γεγονότα, που η κοινωνία τα παρακολουθεί χωρίς να φαίνεται μία μάχη εξουσίας. Αλλά μία μάχη πολιτικής αλλαγής».

Πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να πείσει την κοινωνία ότι «στις επόμενες εθνικές εκλογές -και το συνέδριό μας είναι ένας σταθμός για αυτήν τη μάχη- υπάρχει μία κυβέρνηση βουτηγμένη στη διαφθορά, μια κυβέρνηση που δουλεύει για τους λίγους, μια κυβέρνηση που σφραγίζει νέα αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, μια κυβέρνηση ενός κλειστού συστήματος εξουσίας που δεν θέλει να δίνει λογαριασμό σε κανέναν και για τίποτε.

Και απέναντι υπάρχει και ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, που ανανεώθηκε, που έχει μεγάλη εμπειρία, που έχει θεσμική μνήμη και που έχει και πρόγραμμα πολιτικής αλλαγής.«Όλα τα άλλα θα έρχονται, θα εμφανίζονται, θα εξαφανίζονται. Προσωπικά με ενδιαφέρει το βράδυ των εθνικών εκλογών, όσο γίνεται περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ ως την επόμενη κυβέρνηση».

Τι είπε για Μαρία Καρυστιανού

Με αφορμή την αναφορά της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε τόνισε πώς «διεγείρει τη θεσμική μνήμη της Δημοκρατικής Παράταξης, την οποία δεν αξιοποιούμε όσο πρέπει. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι προσπαθούν πάντα να μας φέρουν στο χθες, μόνο όταν θέλουν να καταδικάσουν το ΠΑΣΟΚ. Όμως, το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πλούσιο ιστορικό έργο, που και μέσα από τη χθεσινή συζήτηση πρέπει να το αναδείξουμε

Τυχαία, χθες το βράδυ, βρήκα και διάβασα τις τοποθετήσεις των κομμάτων και στελεχών τους, όταν ψηφιζόταν ο νόμος το 1986. Είναι σοκαριστικές. Και δεν μιλώ μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για άλλα κόμματα.

Χθες, άνοιξε μία συζήτηση, όπου έπρεπε να τοποθετηθούμε ακόμη πιο σκληρά απέναντι σε αυτούς που μας κάνουν μαθήματα για μία σύγχρονη Ελλάδα. Τη σύγχρονη Ελλάδα την πέτυχε το ΠΑΣΟΚ, όταν εκείνοι έκαναν ό,τι μπορούσαν να μας κρατήσουν στα σκοτεινά Βαλκάνια. Διότι αυτή ήταν και η ιδεολογία τους και η άποψή τους για το κράτος και τους θεσμούς», τόνισε.

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για διακομματική επιτροπή της Βουλής για τα ζητήματα του αγροτικού κόσμου . «Είμαστε υπέρ του διαλόγου, εδώ όμως υπάρχουν κάποια ζητήματα: Μας λέει η Νέα Δημοκρατία «ελάτε να συζητήσουμε, αλλά έχουμε κλείσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ». Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο πυρήνας της συζήτησης. Το μεγαλύτερο κομμάτι του προβλήματος ξεκινά από εκεί, πως τον αφαιρεί από τον διάλογο; …Το ΠΑΣΟΚ προτείνει εθνικό διάλογο με τη συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, με σαφή δομή, αποστολή και χρονοδιάγραμμα, σε τρεις διακριτές φάσεις», τόνισε .

Για τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και ενόψει της έκτακτης προσυνόδου των Σοσιαλιστών επισήμανε ότι η ΕΕ έχει μπει σε μία περιπέτεια σε σχέση με τις στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ εξ αιτίας των επιθετικών πρωτοβουλιών του προέδρου Τράμπ. «Βλέπουμε να υπάρχει μία πολιτική αποσταθεροποίησης του ΝΑΤΟ και νομίζω ότι εμείς και ως ΠΑΣΟΚ και ως σοσιαλιστές πήραμε μια καθαρή θέση για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της εθνικής κυριαρχίας όλων των ευρωπαϊκών κρατών και βέβαια της νέας φάσης που μπαίνει η νατοϊκή συμμαχία», σημείωσε επισημαίνοντας τη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου στη Κύπρο με την τουρκική εισβολή. « Τελικά η χώρα μας έχει αυτόνομη στρατηγική μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, κατανοεί τις νέες εξελίξεις και συνθήκες, τα νέα δεδομένα ή στον βωμό του να γίνουν κάποιοι αρεστοί στον Τραμπ ουσιαστικά όχι απλά μετεωριζόμαστε, αλλά αλλάζουμε εθνική γραμμή σε σχέση με ζητήματα, τα οποία ουδέποτε κανείς φαντάστηκε ότι θα μπορούσε να τα μετατοπίσει;», κατέληξε.