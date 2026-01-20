Με τον γνωστό του τρόπο, της υπερβολής και της πρόκλησης αποφάσισε να απαντήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στους επικριτές του ότι οι ενέργειες στο ζήτημα της Γροιλανδίας βάζουν σε κίνδυνο την Βορειοατλαντική συμμαχία, υποστηρίζοντας σε ανάρτηση του στο Truth Social, ότι αν δεν είχε αναλάβει ο ίδιος, τότε το ΝΑΤΟ δεν θα υπήρχε. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε στην ανάρτηση του, «θα είχε καταλήξει στο σωρό με τις στάχτες της Ιστορίας».

Πιο συγκεκριμένα στο μήνυμα του ο Τραμπ υποστήριξε πως:

«Κανένα άτομο, κανένας Πρόεδρος, δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Αν δεν είχα εμφανιστεί εγώ, τώρα δεν θα υπήρχε ΝΑΤΟ!!! Θα είχε καταλήξει στον σωρό της Ιστορίας. Λυπηρό, αλλά ΑΛΗΘΙΝΟ!!! Πρόεδρος DJT».

Στο μεταξύ σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα παραχωρήσει έκτακτη συνέντευξη Τύπου στις 20:00 ώρα Ελλάδας.

Όπως ανακοινώθηκε, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, θα ενημερώσει τους δημοσιογράφους για τον πρώτο χρόνο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στην εξουσία.

A very special guest will be joining me at the podium today…. TUNE IN! 👀🇺🇸 https://t.co/c2ijmP8F56 — Karoline Leavitt (@PressSec) January 20, 2026

«Μέσα σε μόλις έναν χρόνο, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πετύχει περισσότερα απ’ όσα πολλοί πρόεδροι σε οκτώ. Δεν είχαμε ποτέ πρόεδρο που να αγωνίζεται σκληρότερα για να υλοποιήσει τις υποσχέσεις που έδωσε στον αμερικανικό λαό από τον πρόεδρο Τραμπ», έγραψε νωρίτερα σήμερα η Λέβιτ στην πλατφόρμα Χ.

«Θα τα συνοψίσω όλα στη σημερινή ενημέρωση Τύπου στη 1 μ.μ. (τοπική ώρα) Συντονιστείτε!».