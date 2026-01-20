Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, μετά τις τελευταίες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, επιβεβαίωσαν σήμερα οι κυριότερες πολιτικές ομάδες.

Υπάρχει «πλειοψηφική συμφωνία» των πολιτικών ομάδων να παγώσουν την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε πέρυσι μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, είπε η πρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Η στάση των πολιτικών ομάδων

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιβεβαίωσε το πάγωμα των συζητήσεων γύρω από αυτή τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε το περασμένο καλοκαίρι και προβλέπει την επιβολή δασμών ύψους 15% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αλλά την κατάργηση των δασμών σε ό,τι αφορά τις αμερικανικές εξαγωγές στην ΕΕ. Το να μην επιτραπεί στις αμερικανικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς δασμούς είναι ένα «πολύ ισχυρό εργαλείο», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός μοχλός. Δεν νομίζω ότι οι επιχειρήσεις θα συμφωνούσαν να εγκαταλείψουν την ευρωπαϊκή αγορά» είπε από την πλευρά της η Βαλερί Χάγιερ, η πρόεδρος του κεντρώου Renew.

Αντιθέτως, ένα τμήμα της ακροδεξιάς τάχθηκε κατά του παγώματος της συμφωνίας. «Πιστεύουμε ότι είναι λάθος», είπε ο συμπρόεδρος της ευρωσκεπτικιστικής, συντηρητικής ομάδας Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, Νικόλα Προκατσίνι.

Ωστόσο, η ομάδα «Πατριώτες», της οποίας προεδρεύει ο Γάλλος ευρωβουλευτής Ζορντάν Μπαρντελά, τάχθηκε υπέρ της «αναστολής» της συμφωνίας.

Διαφωνίες για ACI

Το πάγωμα των συζητήσεων στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμποδίζει την επικύρωση και κατά συνέπεια την εφαρμογή της συμφωνίας.

Οι διάφορες πολιτικές ομάδες δεν εμφανίζονται τόσο ενωμένες σε ό,τι αφορά τις άλλες πιθανές απαντήσεις που θα μπορούσαν να δώσουν στις απειλές του Τραμπ. Το ΕΛΚ έκανε έκκληση για «αποκλιμάκωση», αρνούμενο να θέσει σε εφαρμογή τον ευρωπαϊκό μηχανισμό καταστολής του καταναγκασμού (ACI), που θα επέτρεπε για παράδειγμα να περιοριστεί η πρόσβαση των αμερικανικών επιχειρήσεων στους δημόσιους διαγωνισμούς της ΕΕ. Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο Προκατσίνι.

Η προσφυγή σε αυτόν τον μηχανισμό, τον αποκαλούμενο και «οικονομικό μπαζούκα» της Ευρώπης, στηρίζεται από τις άλλες πολιτικές ομάδες του ΕΚ.

Αίσθηση προκάλεσε ομιλία Δανού ευρωβουλευτή

Την προσοχή των μέσων ενημέρωσης τράβηξε η τοποθέτηση του Δανού Άντερς Βίζεν, καθώς σε αυτήν ο ευρωβουλευτής προχώρησε σε ολομέτωπη επίθεση με βρισιές κατά του Τραμπ. Ο Βίζεν σχολίασε χαρακτηριστικά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ για λόγους εθνικής ασφάλειας που κάνουν αναγκαία την απόκτηση της Γροιλανδίας, λέγοντας: «Για να το θέσω σε μια γλώσσα που πιθανόν καταλαβαίνετε: Κύριε πρόεδρε άντε και γα…».

Στήριξη της απόφαση από την Γαλλία

Την στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης στην απόφαση του ΕΚ γνωστοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών του Μακρόν, Ζαν-Νουέλ Μπαρό στο γαλλικό κοινοβούλιο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Μπαρό: «Η απειλή επιβολής δασμών χρησιμοποιείται ως εκβιασμός για την απόκτηση αδικαιολόγητων παραχωρήσεων», δήλωσε ο Μπαρό, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει «πολύ ισχυρά εργαλεία» για να απαντήσει στις απειλές του Τραμπ.

Σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο Μπαρό σημείωσε ότι η Γαλλία θέλει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια και την ειρήνη. «Αλλά όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν μια απαράδεκτη πρόταση, η Γαλλία είναι έτοιμη να πει όχι», έγραψε ο Μπαρό.