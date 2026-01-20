Εκτός από τα σχολεία της Αττικής που αύριο Τετάρτη θα παραμείνουν κλειστά ενόψει της σφοδρής κακοκαιρίας, δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας.

Κλειστά σχολεία σε:

Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη τα σχολεία σε περιοχές της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν, αλλά και των μετεωρολογικών προγνώσεων για περαιτέρω επιδείνωση.

Ειδικότερα, με απόφαση του Δήμου Πατρέων αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη Δημοτική Ενότητα Ρίου και στο Αρκτικό Διαμέρισμα από την οδό Κανελλοπούλου μέχρι το Ρίον.

Μεσολόγγι και Ναύπακτο

Επίσης, με απόφαση δημάρχου Μεσολογγίου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στον Δήμο Μεσολογγίου.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοίνωσε ότι παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου.

Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία

Με απόφαση των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι κοινωνικές δομές, στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, η απόφαση αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων αφορά τους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας.

Την προσωρινή διακοπή τέλεσης των δια ζώσης μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ευρωτα, για αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και για την προφύλαξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων κατά την πρόσβαση στις σχολικές μονάδες καθώς και την αποφυγή έκθεσης τους σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Με ευθύνη των διευθυντών των Σχολικών Μονάδων όλων των Βαθμίδων, να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι σύλλογοι γονέων και μαθητών των εν λόγω μονάδων.

Δήμους της Εύβοιας

Για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, με αποφάσεις των δημάρχων Διρφύων – Μεσσαπίων, Κύμης – Αλιβερίου, Καρύστου και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, όλες οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Οι δημοτικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συστήνεται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς σε αρκετές περιοχές ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Θάσο

Κλειστά θα είναι τα σχολεία αύριο (21/1) στο Δήμο Θάσου. Η απόφαση λήφθηκε λόγω προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος στον οικισμό Σκάλας Μαριών και των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν και αφορά στο Νηπιαγωγείο Σκάλας Μαριών.

Μονεμβασιά

Λαμβάνοντας υπόψη το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με απόφασή του ο Δήμαρχος Μονεμβασίας, (ΕΜΥ) αναστέλλει τη λειτουργία την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Μονεμβασίας και όλων των δημοτικών παιδικών σταθμών που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας.

Αμφιλοχία

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι λόγω των προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή της Δ.Ε. Ινάχου. αναστέλλεται αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Ινάχου (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια και Γενικό Λύκειο Εμπεσού), του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Εμπεσού και του Δημοτικού Σχολείου Βαρετάδας της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας.

Red Code σε 5 Περιφέρειες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης, Γιάννη Κεφαλογιάννη, ενεργοποίησε το υψηλότερο επίπεδο κινητοποίησης για πέντε Περιφέρειες της χώρας:

Αττικής

Πελοποννήσου (κυρίως Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία)

Στερεάς Ελλάδας (με έμφαση στην Εύβοια)

Θεσσαλίας

Δυτικής Μακεδονίας

Στις περιοχές αυτές συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες, ενώ οι Δήμοι έχουν ήδη λάβει οδηγίες να συγκαλέσουν τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα.