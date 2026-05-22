Η Τούλσι Γκάμπαρντ παραιτήθηκε από τη θέση της διευθύντριας της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, λέγοντας ότι έπρεπε να αποχωρήσει καθώς ο σύζυγός της δίνει μάχη με τον καρκίνο. Είναι η τέταρτη κυβερνητική αξιωματούχος που αποχωρεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

«Δυστυχώς, πρέπει να υποβάλω την παραίτησή μου, με ισχύ από τις 30 Ιουνίου 2026», έγραψε η Γκάμπαρντ στην επιστολή παραίτησής της, την οποία δημοσίευσε στο X. «Ο σύζυγός μου, Αβραάμ, διαγνώστηκε πρόσφατα με μια εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου των οστών».

Το παρασκήνιο της ρήξης για το Ιράν

Υπήρχαν ψίθυροι ότι η Γκάμπαρντ θα ερχόταν σε ρήξη με τον Τραμπ μετά την απόφαση του προέδρου να πλήξει το Ιράν, η οποία προκάλεσε κάποια διχόνοια στο εσωτερικό της κυβέρνησής του. Ο Τζο Κεντ, ο διευθυντής του Εθνικού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου, ανακοίνωσε την παραίτησή του τον Μάρτιο, λέγοντας ότι «δεν μπορεί με καλή συνείδηση» να υποστηρίξει τον πόλεμο.

Η Γκάμπαρντ, πιστή στην πολιτική της ταυτότητα ενάντια στους ξένους πολέμους, κράτησε σαφείς αποστάσεις από την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να πλήξει στρατιωτικά το Ιράν, αποφεύγοντας προσεκτικά να τη στηρίξει κατά τις ακροάσεις της στο Κογκρέσο.

Μάλιστα, διέψευσε ευθέως τον Αμερικανό πρόεδρο, καταθέτοντας στη Γερουσία ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα είχε ισοπεδωθεί από προηγούμενα πλήγματα και δεν παρουσίαζε τάσεις ανασυγκρότησης, γεγονός που κατέρριπτε το επιχείρημα του Λευκού Οίκου περί «επικείμενης απειλής».

Πιεζόμενη από τις επίμονες ερωτήσεις των νομοθετών για την κατάσταση, η Γκάμπαρντ μετέθεσε την ευθύνη, δηλώνοντας αμήχανα ότι η επίθεση ήταν αποκλειστικά απόφαση του Τραμπ και υποστηρίζοντας ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες των μυστικών υπηρεσιών ο καθορισμός των άμεσων απειλών αναφέρει το Associated Press.

Το κύμα παραιτήσεων στον Λευκό Οίκο

Η παραίτηση της Γκάμπαρντ έρχεται να προστεθεί σε ένα κύμα αποχωρήσεων από τη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ, καθώς είχαν προηγηθεί η αποπομπή της Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ τον Μάρτιο λόγω επικρίσεων για το μεταναστευτικό, η παραίτηση της Γενικής Εισαγγελέως Παμ Μπόντι εν μέσω δυσαρέσκειας για τους χειρισμούς στην υπόθεση Έπστiν, καθώς και η αποχώρηση της Υπουργού Εργασίας Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέιμερ τον Απρίλιο λόγω ερευνών για παραπτώματα.

Από την προοδευτική πτέρυγα στο πλευρό του Τραμπ

Η ίδια η επιλογή της Γκάμπαρντ για την ηγεσία των μυστικών υπηρεσιών είχε προκαλέσει έκπληξη, καθώς η βετεράνος του στρατού δεν διέθετε σχετική εμπειρία και είχε γίνει γνωστή το 2020 ως προοδευτική υποψήφια των Δημοκρατικών που εναντιωνόταν σθεναρά στις αμερικανικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή.

Παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια στήριξε τον Τζο Μπάιντεν, δύο χρόνια μετά αποχώρησε από το Δημοκρατικό Κόμμα καταγγέλλοντάς το ως μια κλίκα πολεμοκάπηλων. Η μετέπειτα μετακίνησή της στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικάνων και η υποστήριξή της στον Ντόναλντ Τραμπ βασίστηκε στην κοινή τους ρητορική ενάντια στους περιττούς πολέμους και την ανοικοδόμηση ξένων εθνών.

Οι μεγάλες αλλαγές που έφερε σε έναν χρόνο

Παρά την υπόσχεσή της να σταματήσει την πολιτικοποίηση των μυστικών υπηρεσιών, η Τούλσι Γκάμπαρντ επικρίθηκε κατά τον έναν χρόνο της θητείας της ότι χρησιμοποίησε το αξίωμά της για να στηρίξει τις θεωρίες του Ντόναλντ Τραμπ περί νίκης του στις εκλογές του 2020 και να υπονομεύσει τις έρευνες για τις σχέσεις του με τη Ρωσία.

Στο διάστημα αυτό προχώρησε σε δραστική μείωση του προσωπικού και σύστησε μια ομάδα για ριζικές αλλαγές στις υπηρεσίες, ενώ πρόσφατα βρέθηκε στο στόχαστρο των Δημοκρατικών που ζητούσαν την παραίτησή της μετά από καταγγελία πληροφοριοδότη ότι απέκρυπτε στοιχεία για πολιτικούς λόγους.

Η 44χρονη βετεράνος, με καταγωγή από την Αμερικανική Σαμόα και τη Χαβάη, ξεκίνησε την πολιτική της καριέρα στα 21 της χρόνια και υπηρέτησε τέσσερις θητείες στο Κογκρέσο, αποτελώντας το πρώτο ινδουιστικό μέλος του. Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής της πορείας, έγινε γνωστή για την εναντίωσή της στην ηγεσία του κόμματός της, ενώ κέρδισε μεγάλη δημοτικότητα στον προοδευτικό χώρο όταν στήριξε ανοιχτά τον Μπέρνι Σάντερς το 2016.