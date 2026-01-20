Ξεκίνησε η ενημέρωση Τύπου στον Λευκό Οίκο, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος και άνοιξε την διαδικασία μιλώντας για τις επιτυχίες της κυβέρνησης του. Ο Τραμπ ξεκίνησε να μιλάει για τα επιτεύγματα του επιδεικνύοντας φωτογραφίες εγκληματιών – μεταναστών (όπως ο ίδιος ανέφερε) που έχουν συλληφθεί πολύ από τους οποίους όπως τόνισε έχουν κάποια ψυχική νόσο.

Ψηλά στην ατζέντα του η Βενεζουέλα

Μετά τις αναφορές στους μετανάστες- εγκληματίες, ο Τραμπ αναφέρθηκε στο θέμα της Βενεζουέλας, συνδέοντας τα δύο θέματα και υποστήριξε ότι μετά από ότι έγινε πλέον «αγαπάω την Βενεζουέλα, αφού συνεργάζονται καταπληκτικά μαζί μας». Όσον αφορά στο ζήτημα αυτό, ο Τραμπ υποστήριξε μεταξύ άλλων, ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να «εμπλέξει» την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, μολονότι την έχει αποκλείσει προς το παρόν από τη στρατηγική του για τη χώρα αυτή μετά τη σύλληψη του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Η Ματσάδο είναι «μια απίστευτα ευγενική γυναίκα» που έκανε ένα «απίστευτο πράγμα» είπε ο Τραμπ, αποκαλώντας την απλώς «Μαρία», στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Συζητάμε μαζί της και θα μπορούσαμε ίσως να συμμετάσχει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Θα ήθελα πολύ να μπορέσω να το κάνω αυτό», πρόσθεσε.

Παρακολουθήστε live την ενημέρωση

Δασμοί, εμπορικό έλλειμμα, τιμές φαρμάκων, τάξη και ασφάλεια στην λίστα

Ο Αμερικανός πρόεδρος αφού πρώτα αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα της μετανάστευσης με όρους εγκλήματος, πέρασε στην «επιτυχία» των δασμών, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι δασμοί δεν ανέβασαν τον πληθωρισμό όπως είχε προβλεφθεί, ενώ παράλληλα μείωσαν το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με τους εμπορικούς εταίρους τους κατά 62% (σε δεύτερη αναφορά του υποστήριξε ότι το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά 77%). Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις τιμές των φαρμάκων παρουσιάζοντας αριθμούς που σύμφωνα με τον ίδιο αποδεικνύουν ότι έπεισε τις φαρμακευτικές να ρίξουν τις τιμές για τις ΗΠΑ και να τις αυξήσουν για τις υπόλοιπες χώρες. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι από 1η Φεβρουαρίου η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα σταματήσει να χρηματοδοτεί τις πόλεις που δρουν ως άσυλο για μετανάστες (sanctuary cities) γιατί σύμφωνα με τον ίδιο είναι «άσυλα για εγκληματίες».

Νωρίτερα είχαν μοιράσει παρουσίαση στους δημοσιογράφους

Στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στην αίθουσα του briefing πριν από την έναρξη της διαδικασίας μοιράστηκε ένας «πάκος» με μια παρουσίαση υπό τον τίτλο «365 ΝΙΚΕΣ ΣΕ 365 ΜΕΡΕΣ: Η Επιστροφή του Προέδρου Τραμπ Σηματοδοτεί Μια Νέα Εποχή Επιτυχίας, Ευημερίας».

The White House passed out a thick packet of “365 Wins in 365 Days.” pic.twitter.com/5tW1x2Ipkz — Elizabeth Troutman Mitchell (@TheElizMitchell) January 20, 2026

Πρώτο θέμα της ενημέρωσης σύμφωνα με τις σχετικές φωτογραφίες είχε αποφασιστεί να είναι «Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΡΩΤΗ».