5 το πρωί: Η Νέα Μεταπολίτευση του Τσίπρα – Οι ανυποχώρητοι αγρότες – Η κόκκινη προειδοποίηση για τον καιρό
Η χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς δεν χωρά πολλές παρερμηνείες. Ο πρώην πρωθυπουργός -παρουσία παλαιών του συντρόφων και απλού κόσμου- προχώρησε έμμεσα στην προαναγγελία ενός νέου πολιτικού φορέα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο με στόχο τις επόμενες εκλογές. Θα μεταβάλει άραγε η κίνηση αυτή το πολιτικό σκηνικό;
1
Παρουσιάστηκε επίσημα η «Ιθάκη»
- Προάγγελος νέου κόμματος; Το πολιτικό του πλαίσιο για την επόμενη ημέρα έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του. Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για ανάγκη της ριζικής ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, ώστε να δημιουργηθεί μία «προγραμματικά συμπαγής και αποφασισμένη προοδευτική παράταξη που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου στις επόμενες εκλογές».
- Οι παρουσίες στο κατάμεστο Παλλάς: Ο Αλέξης Τσίπρας ευχαρίστησε τους χιλιάδες πολίτες που έσπευσαν στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας για να πάρουν το βιβλίο του λέγοντας ότι «είναι ένα μήνυμα ότι η ιστορία δεν αποτελεί μονοπώλιο όσων θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές». Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης και περίπου 30 βουλευτές και από τα δύο κόμματα. Ο χώρος του θεάτρου ήταν ασφυκτικά γεμάτος ενώ έξω ήταν συγκεντρωμένοι εκατοντάδες φίλοι και άλλοτε ψηφοφόροι του πρώην πρωθυπουργού.
- Η αντίδραση της κυβέρνησης: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αμετροεπής, αμετανόητος, αλαζόνας. Αυτοπροσδιορίζεται ως η επιτομή της εντιμότητας ο πρωθυπουργός των «παρα- υπουργείων Δικαιοσύνης», των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του φωτογραφικού Ποινικού Κώδικα και της στοχοποίησης των πολιτικών αντιπάλων του στο όνομα μιας σκευωρίας. Όσο και να προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030. Το «rebranding» του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2
Κανένα βήμα πίσω από τους αγρότες
- Δηλώνουν αποφασισμένοι: Ενισχύονται ώρα με την ώρα τα μπλόκα των αγροτών, με τα τρακτέρ να πολλαπλασιάζονται και τους συγκεντρωμένους να δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αγρότες έχουν «πολιορκήσει» τα χερσαία σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, παραταγμένοι στα τελωνεία Προμαχώνα, Δοϊράνης και Κήπων στον Έβρο. Στον Έβρο, οι αγρότες μοιράζουν νερό και σάντουιτς στους εγκλωβισμένους οδηγούς φορτηγών με προορισμό την Τουρκία, ενώ αναφέρουν ότι θα παραμείνουν στο σημείο όσο χρειαστεί, στήνοντας καταλύματα για να περάσουν τη νύχτα. Το απόγευμα προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων. Ωστοσο, αργά το βράδυ άνοιξαν προσωρινά, επιτρέποντας -παρά τον αποκλεισμό- τη διέλευση φορτηγών με ελληνικά προϊόντα και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
- Συμπλοκή: Στο Κιάτο, ο αριθμός των αγροτών αυξάνεται ώρα με την ώρα, με τους συγκεντρωμένους να διαμαρτύρονται τόσο για τα δικαιώματά τους όσο και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι συμπλοκές με τις αστυνομικές δυνάμεις ξέσπασαν όταν οι αγρότες επιχείρησαν να κινηθούν προς την Εθνική Οδό. Η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση δακρυγόνων.
- Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού: Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη δυσαρέσκεια των αγροτών για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, τονίζοντας ότι φέτος θα λάβουν 500 εκατ. ευρώ περισσότερα (3,7 δισ. έναντι 3,1 δισ. το 2024). Ξεκαθάρισε ότι άλλοι καθυστερούν λόγω ελέγχων και άλλοι δεν δικαιούνται την επιδότηση, ενώ για τα μπλόκα υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση είναι «ανοιχτή σε συντεταγμένο διάλογο», αλλά πως «ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν».
3
Κακοκαιρία: Κόκκινη προειδοποίηση για 9 Περιφέρειες
- Ραγδαία επιδείνωση: Ισχυρές και παρατεταμένες βροχές και καταιγίδες αναμένονται έως το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ. Σε πολλές περιοχές τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους, που στη νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα την Παρασκευή θα φτάσουν έως και τα 8–9 μποφόρ.
- Ποιες περιοχές θα πλήξει; Εννέα περιφέρειες της χώρας έχουν τεθεί σε κατάσταση Red Code από χθες έως το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου. Στο καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις ΠΕ Θήρας, Ρόδου, Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης.
- Σε επιφυλακή ο δήμος Αθηναίων: Ο δήμος Αθηναίων τίθεται σε 24ωρη επιφυλακή από σήμερα το απόγευμα έως την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, με κλιμάκια από καθαριότητα, πράσινο, τεχνικές υπηρεσίες και δημοτική αστυνομία έτοιμα να επέμβουν όπου χρειαστεί. Παράλληλα, η ομάδα street work του ΚΥΑΔΑ θα περιπολεί σε όλη την πόλη για την υποστήριξη αστέγων, ενώ το Υπνωτήριο και το Κέντρο Ημέρας του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων θα παραμένουν ανοιχτά για όσους έχουν ανάγκη.
4
Σιγή ασυρμάτου για το περιεχόμενο των συνομιλιών στο Κρεμλίνο
- Γουίτκοφ και Κούσνερ ενημέρωσαν Τραμπ και Κίεβο: Ένα 24ωρο μετά την αναχώρηση των Αμερικανών διαπραγματευτών του προέδρου των ΗΠΑ για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία, η σιωπή γύρω από όσα συζητήθηκαν στο Κρεμλίνο με τον Πούτιν και τους συμβούλους του, παραμένει εκκωφαντική. Η σημαντικότερη πληροφορία που προέκυψε, έστω και με δυσκολία, είναι ότι οι δύο διαπραγματευτές ενημέρωσαν τόσο τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και την ουκρανική πλευρά, η οποία είναι και η άμεσα ενδιαφερόμενη.
- Η αμερικανική υποτίμηση της Ευρώπης: Αν κάτι προκύπτει ξεκάθαρα από τις τελευταίες εξελίξεις, είναι ότι η αμερικανική ηγεσία, παρότι έχει ουσιαστικά αναγκάσει τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες και να αναλάβουν σχεδόν μόνες τους το βάρος στήριξης του Κιέβου, θεωρεί πως η Ευρώπη δεν έχει θέση στο τραπέζι του διαλόγου. Αυτό φάνηκε και στη Σύνοδο των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ και στο Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, τα οποία διεξήχθησαν χωρίς ουσιαστική ενημέρωση για όσα συζητήθηκαν στη Μόσχα. Τουλάχιστον, οι Σύμμαχοι, με τη διακριτική παρουσία των ΗΠΑ, επανέλαβαν τη δέσμευσή τους στη στήριξη της Ουκρανίας.
- Η Ρωσία συμφώνησε σε κάποια σημεία: Χαρακτηριστικό της ασάφειας που περιβάλλει τις συζητήσεις στο Κρεμλίνο είναι ότι το πλησιέστερο σε επίσημο αποτέλεσμα που έγινε γνωστό αφορά το ότι η Μόσχα εμφανίστηκε θετική σε ορισμένα από τα θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι, αλλά αρνητική σε άλλα. Κι όλα αυτά, τη στιγμή που νωρίτερα ο Γιούρι Ουσακόφ είχε επισημάνει ότι δεν συζητήθηκαν συγκεκριμένες διατυπώσεις, αλλά μόνο «η ουσία των θεμάτων».
5
Χωρίς ταξί σήμερα η Αττική
- Το ΣΑΤΑ παρατείνει την απεργία: Παρατείνεται για 24 ακόμη ώρες, μέχρι τις 6 το πρωί της Παρασκευής, η απεργία των ταξί της Αττικής, καθώς το ΣΑΤΑ κήρυξε νέα 24ωρη απεργία για σήμερα Πέμπτη 4/12. «Καλούμε όλα τα μέλη μας, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 σε συγκέντρωση με τα οχήματα μας, τα οποία θα παραταχθούν επί της Λεωφόρου Αθηνών στην συμβολή με την οδό Αντιγόνης (μέτωπο προς Λεωφ. Κηφισού) στις 10 το πρωί», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής.
- Τι ζητούν; Τα αιτήματά τους περιλαμβάνουν: παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035, αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές, άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. , αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια, επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες, υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου, αναπροσαρμογή τιμολογίου και δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
- Δεν κάνουν πίσω: Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποίησης μετά τις γιορτές.
