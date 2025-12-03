Με τις κινήσεις των ΗΠΑ και της Ρωσίας να περιορίζουν σημαντικά την δυνατότητα παρέμβασης των ευρωπαϊκών χωρών μελών του ΝΑΤΟ, των κρατών μελών της ΕΕ και της ίδιας της Ουκρανίας, στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνευση στην Ουκρανίας, η Σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ και του Συμβουλίου ΝΑΤΟ – Ουκρανίας, είχε μια δυνατή δόση «ελέγχου της πραγματικότητας». Σε αυτό συνέβαλλε το γεγονός ότι οι ΗΠΑ εκπροσωπήθηκαν μόνο από τον υφυπουργό Εξωτερικών Κρίστοφερ Λάντοου, αλλά και ότι δεν υπήρξε καμία συνάντηση ή επίσημη ενημέρωση από την Ουάσινγκτον (υπήρξε μια αναφορά από τον Ουκρανό ΥΠΕΞ Αντρίι Σιμπίχα ότι έγινε επαφή με τον Γουίτκοφ, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες) για το τι ακριβώς συζητήθηκε στο Κρεμλίνο το προηγούμενο βράδυ μεταξύ του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ από τη μια μεριά και των Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ και Κίριλ Ντιμιτρίεφ από την άλλη.

Η κατάσταση στην Ουκρανία και η ρωσική απειλή βασικά θέματα

Από τις τοποθετήσεις και από τις ανακοινώσεις προκύπτει ότι φυσικά το βασικό θέμα που απασχόλησε όλους τους παριστάμενους είναι η συνεχιζόμενη απειλή που συνιστά η Ρωσία, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου αρκετών κρατών μελών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και τις κυβερνοεπιθέσεις που διεξάγει και οι οποίες εκ των πραγμάτων προκαλούν ανησυχία.

Οι υπουργοί που συμμετείχαν στις εργασίες υπογράμμισαν την ανάγκη για ενότητα και για ενίσχυση της συλλογικής αμυντικής ικανότητας των χωρών τους, ενώ έκαναν ξεκάθαρο πως ο στόχος για αύξηση των δαπανών άμυνας στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035 -που είχε ζητήσει ο Αμερκανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ- συνεχίζει να βρίσκεται στην ατζέντα. Όπως τόνισε πλέον για την επίτευξή του ενσωματώνεται και η υποστήριξη προς την Ουκρανία. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση των δυνάμεων στην ανατολική πτέρυγα και στον εκσυγχρονισμό του στρατιωτικού εξοπλισμού.

Η Ουκρανία παρουσίασε τις άμεσες ανάγκες της

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Συμβουλίου ΝΑΤΟ–Ουκρανίας, η Ουκρανία παρουσίασε τις επείγουσες ανάγκες της, ενώ επισημάνθηκε η αδιάκοπη στήριξη της Συμμαχίας, ιδιαίτερα ενόψει των δυσκολιών του χειμώνα. Μέσω της Λίστας Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία (PURL), οι Σύμμαχοι δεσμεύθηκαν να θέσουν στην υπηρεσία του Κιέβου κρίσιμες δυνατότητες, όπως η αεράμυνα, ενώ νέες δεσμεύσεις αναμένεται να ανακοινωθούν για το 2026. Κατά την διάρκεια της Συνόδου υπογραμμίστηκε ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας συνδέεται άρρηκτα με αυτήν του ΝΑΤΟ και ότι η βοήθεια προς το Κίεβο πρέπει να συνεχιστεί.

Επιπλέον, συζητήθηκαν οι υβριδικές απειλές, με έμφαση στην αύξηση των επενδύσεων στην άμυνα, την ενίσχυση της παραγωγής και τη διατήρηση της υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Η απάντηση Ρούτε στον Πούτιν και η αντιμαχία για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο των συζητήσεων που έγιναν, είχαν οι δηλώσεις του Μαρκ Ρούτε, με τις οποίες απάντησε στις απειλές του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «η Ρωσία είναι έτοιμη για έναν πόλεμο με την Ευρώπη εδώ και τώρα αν αυτό επιθυμεί η Ευρώπη». Σύμφωνα με τον Ρούτε και η Συμμαχία είναι έτοιμη να προστατεύσει τους πολίτες της από την ρωσική απειλή.

Την ίδια στιγμή ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προσπάθειες της Κομισιόν να χρησιμοποιήσει τα ρωσικά παγωμένα κεφάλαια για ένα δάνειο στην Ουκρανία, καθώς η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε τη νομική πρόταση της για το ξεπέρασμα της αντίθεσης σε αυτή την κίνηση που εκφράζει το Βέλγιο. Η κυβέρνηση του Μπαρτ ντε Βέβερ πάντως απάντησε πως ούτε οι σημερινές προτάσεις της Επιτροπής είναι ικανές και αρκετές για να καμφθεί η αντίσταση της βελγικής κυβέρνησης στην κίνηση αυτή.

Ενόχληση των ΗΠΑ που οι Ευρωπαίοι δεν «ψωνίζουν» αρκετά Αμερικανικά όπλα

Ενδιαφέρον έχει επίσης δημοσίευμα του Politico, σύμφωνα με το οποίο ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λάντοου -ο οποίος εκπροσωπούσε τις ΗΠΑ στην Σύνοδο αφού ο Μάρκο Ρούμπιο δεν μετέβη στις Βρυξέλλες- επιτέθηκε στους Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την προτεραιοποίηση των δικών τους αμυντικών βιομηχανιών εις βάρος των αμερικανικών προμηθευτών όπλων, στην κάλυψη του στόχου του 5% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται τρεις αξιωματούχους της συμμαχίας, η παρέμβαση του Λάντοου έγινε κατά τη διάρκεια της κλειστής συνεδρίασης των υπουργών Εξωτερικών, κατά την οποία ο υφυπουργός πήρε πρώτος τον λόγο. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι πηγές στο Politico, ο Λάντοου προειδοποίησε τους υπόλοιπους υπουργούς να μην «ασκούν εκφοβισμό» στις αμερικανικές αμυντικές εταιρείες για να τις αποκλειστούν από τη συμμετοχή τους στην αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Τα σχόλια του Λάντοου πιθανότατα θα πικράνουν αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, καθώς έρχονται τη στιγμή που αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία και η Πολωνία, ανακοίνωσαν εκατομμύρια σε νέα χρηματοδότηση για το σχέδιο του ΝΑΤΟ που πληρώνει αμερικανικές αμυντικές εταιρείες για την προμήθεια κρίσιμων όπλων στην Ουκρανία. Συνολικά, η Ευρώπη και ο Καναδάς έχουν δεσμεύσει 4 δισ. δολάρια για το σχέδιο, όπως ανέφερε στην τοποθέτηση του ο Ρούτε.