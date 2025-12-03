Δεκάδες τρακτέρ αγροτών από τις Σέρρες άρχισαν να καταφθάνουν λίγο πριν τις έξι το απόγευμα της Τετάρτης στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να ανοίξουν το φραγμό που είχαν στήσει περίπου 10χλμ πριν το τελωνείο προκειμένου να αποσυμφορηθεί το μποτιλιάρισμα με ουρές χιλιομέτρων που είχαν δημιουργηθεί από και προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, τα οποία ουσιαστικά είχαν κλείσει για περίπου τρεις ώρες.

Προς το παρόν, η έξοδος και η είσοδος από τη χώρα διεξάγεται κανονικά, καθώς οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ παραπλεύρως των σημείων διελεύσεων του τελωνείου.

Στα διόδια Λόγγου οι αγρότες

Μπλόκο και στα διόδια του Λόγγου στον Ε65, λίγο έξω από το κέντρο των Τρικάλων έστησαν σήμερα το μεσημέρι γεωργοί και κτηνοτρόφοι του νομού, που με τρακτέρ ανέβηκαν πάνω στην Εθνική Οδό.

Αρχικά οι αγρότες είχαν συγκεντρωθεί στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, όπου στη συνέχεια, μετέβησαν μαζικά στα διόδια του Λόγγου.

Στο σημείο παρατάχθηκαν τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα.

Οι οδηγοί και οι επαγγελματίες μεταφορείς εκτρέπονται μέσω παρακαμπτήριων δρόμων, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές δυνάμεις.

Τα βαρέα οχήματα, με τη βοήθεια της Ελληνικής Αστυνομίας, έκαναν όπισθεν προκειμένου να απεγκλωβιστούν από τον Ε65 και να συνεχίσουν το ταξίδι τους μέσω των ανοιχτών δρόμων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας γίνεται γνωστό ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, σήμερα και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από τον Α/Κ Προαστίου (97,4 χ/θ) έως τον Α/Κ Τρικάλων (111,4 χ/θ).

Κατά τη διάρκεια της ως άνω απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Η είσοδος των οχημάτων που προορίζονται για να κινηθούν στον Αυτοκινητόδρομο Ε-65 δεν θα διεξάγεται από τους Α/Κ Καρδίτσας, Α/Κ Προαστίου και Η/Κ Λόγγου, αλλά από τους Α/Κ Σοφάδων (72,3 χ/θ) και A/K Τρικάλων (111,4 χ/θ).

Η έξοδος των οχημάτων που κινούνται στον Αυτοκινητόδρομο και προορίζονταν να εξέλθουν από τον Α/Κ Καρδίτσας, θα διεξάγεται από τις προηγούμενες ή επόμενες εξόδους του Ε-65, ήτοι τους Α/Κ Σοφάδων (72,3 χ/θ) και Τρικάλων (111,4 χ/θ).

Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές και συγκεκριμένα:

Στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του Α/K Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 και

Από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών – Δέλτα Παλαμά.

Διανυκτερεύουν στα μπλόκα

Τα μπλόκα ενισχύονται και οι εκτιμήσεις μιλούν για πάνω από 5000 τρακτέρ πια.

Το βράδυ το κλίμα είναι αγωνιστικό και όσο περνούν οι μέρες τόσο δυσκολότερα φαίνεται πως θα σπάσουν τα μπλόκα.

Όπως λένε, δεν έχουν τίποτα να χάσουν αλλά αν δεν αγωνιστούν θα χαθούν οι ίδιοι.

Στα μπλόκα πλέον είναι ολόκληρες οικογένειες που προετοιμάζονται για Χριστούγεννα στον δρόμο.

Συμπλοκές μεταξύ ΜΑΤ και αγροτών στο Κιάτο

Στο Κιάτο οι αγρότες κάθε ώρα γίνονται περισσότεροι, φωνάζουν για τα δικαιώματά τους, αλλά για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι συμπλοκές μεταξύ αστυνομικών και αγροτών άρχισαν όταν οι αγρότες επιχείρησαν να περάσουν στην Εθνική Οδό. Από την αστυνομία έγινε χρήση δακρυγόνων.

Η ένταση εκτονώθηκε άμεσα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο αρκετά άτομα ανέβηκαν στον δρόμο και απέκλεισαν την Πατρών – Κορίνθου στο ένα ρεύμα, προς Αθήνα.

Μπλόκο και σε Έβρο

Στον ακριτικό Έβρο το μπλόκο παραμένει ισχυρό, οι αγρότες εξακολουθούν να μπλοκάρουν τις νταλίκες, όμως τα ελληνικά προϊόντα διακινούνται κανονικά.

Στο τελωνείο των Κήπων οι οδηγοί είναι εγκλωβισμένοι, έχει δημιουργηθεί ουρά 6 χλμ.

Ξεχειλίζει η οργή σε Λάρισα και Τρίκαλα

Ολοένα ενισχύεται το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας, τόσο από αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας όσο και από χωριά των Τρικάλων. Οι αγρότες της περιοχής αναμένεται να κινηθούν αύριο, Πέμπτη, στο δικαστικό μέγαρο όπου θα δικαστούν οι δύο αγρότες που συνελήφθησαν στα επεισόδια της Κυριακής.

Η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή και σήμερα, ενώ το επόμενο εικοσιτετράωρο αναμένονται επιπλέον αφίξεις, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μπλόκο της Νίκαιας βρίσκονται πάνω από 2.000 τρακτέρ.

Ακλόνητοι στην Καρδίτσα

Πάνω από 1.000 τρακτέρ έχουν παραταχθεί στο μπλόκο της Καρδίτσας, το οποίο είναι από τα πιο ισχυρά της τρέχουσας κινητοποίησης των αγροτών. Οι εκπρόσωποι των αγροτών επισημαίνουν σε όλους τους τόνους ότι θα συνεχίσουν το μπλοκάρισμα του δρόμου και τις κινητοποιήσεις τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, ζητώντας την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Στο σημείο έχουν στήσει σκηνές, ακόμα και χριστουγεννιάτικο δέντρο, θέλοντας να δείξουν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρατείνουν την κινητοποίησή τους μέχρι τα… Χριστούγεννα.

Οργή στις Σέρρες

Κερνώντας σοκολατάκια στους αστυνομικούς, οι αγρότες στις Σέρρες συνεχίζουν την κινητοποίηση, ενώ δεν έλειψαν κι εκεί οι εντάσεις.

Περίπου 300 τρακτέρ βρίσκονταν από χθες στις πλατείες χωριών των Δήμων Σερρών, Βισαλτίας, Ηράκλειας και Σιντικής και σήμερα βγήκαν στους δρόμους με στόχο να φτάσουν στον Προμαχώνα

Στο μεταξύ, οι αγρότες της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί έφτασαν στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού και προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια, ανεβάζοντας στο οδόστρωμα τα τρακτέρ τους. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «η κινητοποίηση αφορά σε επ’ αόριστο αποκλεισμό».

Οι αγρότες δεν πείθονται πως θα πληρωθούν άμεσα και δείχνουν όλο και πιο αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους.