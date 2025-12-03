Οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ενημέρωσαν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους Ουκρανούς αξιωματούχους μετά την «ενδελεχή, παραγωγική συνάντηση» που είχαν την Τρίτη στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε στα διεθνή πρακτορεία αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συμμετείχαν σε μια διεξοδική, παραγωγική συνάντηση. Ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο κύριος Κούσνερ ενημέρωσαν στη συνέχεια τον πρόεδρο (Τραμπ) και τους Ουκρανούς» ανέφερε η πηγή αυτή.

Δεν υπήρξε κάποια συνάντηση, όμως οι συζητήσεις συνεχίζονται

Σημειώνεται πως, παρά τις διάφορες διαρροές των προηγούμενων ημερών, δεν υπήρξε καμία συνάντηση μεταξύ των Αμερικανών διαπραγματευτών με την ουκρανική πλευρά μετά από τις συνομιλίες στο Κρεμλίνο, όπως επί μέρες διακινούταν.

Βέβαια όπως έγινε γνωστό από το Κίεβο, το επόμενο διάστημα αναμένεται να μεταβεί εκ νέου στις ΗΠΑ η διαπραγματευτική ομάδα της Ουκρανίας για να υπάρξουν συγκεκριμένες συζητήσεις σχετικά με τα όσα ειπώθηκαν στην Μόσχα πίσω από κλειστές πόρτες και «εμπιστευτικά» όπως τονίστηκε από την ρωσική πλευρά.