Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα δύο λύσεις για την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για την περίοδο 2026-2027 με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας της χώρας εν μέσω του συνεχιζόμενου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας: Δάνειο της ΕΕ και δάνειο επανόρθωσης. Οι δύο αυτές λύσεις, όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν, υποστηρίζονται από ένα ολοκληρωμένο σύνολο πέντε νομικών προτάσεων.

Καθώς η Ρωσία εξακολουθεί να μην επιδεικνύει καμία ένδειξη προθυμίας να δεσμευτεί για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, η πίεση στους πόρους της Ουκρανίας εξακολουθεί να αυξάνεται, καθιστώντας ακόμη πιο ζωτική τη διαρκή στήριξη της ΕΕ, αναφέρει η Επιτροπή σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνει, οι προτεινόμενες λύσεις αποτελούν κομβικό βήμα για την ανταπόκριση στη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές δημοσιονομικές και αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας στις 23 Οκτωβρίου 2025. Οι προτάσεις βασίζονται στις επιλογές που παρουσίασε η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις 17 Νοεμβρίου 2025 μετά την έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς την Επιτροπή να παρουσιάσει επιλογές για χρηματοδοτική στήριξη προς την Ουκρανία και περαιτέρω συζητήσεις με τα κράτη μέλη.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι η δέσμη μέτρων έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας με ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο, ανεξάρτητα από την κατάσταση επί τόπου, είτε η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο είτε σε ειρήνη. Έρχεται καθώς οι επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και των υποδομών της αυξάνονται εντατικά, παράλληλα με τις αυξανόμενες επιθέσεις υβριδικού πολέμου σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις εισβολές στον εναέριο χώρο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Οι δύο προτεινόμενες λύσεις

Με αυτές τις νομικές προτάσεις, η Επιτροπή προτείνει δύο πιθανές λύσεις: Δανεισμός της ΕΕ, ο οποίος θα βασίζεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ (“περιθώριο”), και δάνειο αποζημιώσεων, το οποίο θα εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να δανείζεται ταμειακά υπόλοιπα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ που κατέχουν ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας. Αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της ΕΕ να στηρίξει την Ουκρανία όχι μόνο στην υπεράσπιση της κυριαρχίας της και στη διατήρηση των κρατικών λειτουργιών, αλλά και ως στρατηγική επένδυση στην ασφάλεια της Ευρώπης και στην επιδίωξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Οι προτάσεις αυτές θεσπίζουν ορισμένες διασφαλίσεις για την προστασία των κρατών μελών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από πιθανά μέτρα αντιποίνων εντός της Ρωσίας και από παράνομες απαλλοτριώσεις εκτός Ρωσίας, ιδίως σε φιλικές προς τη Ρωσία δικαιοδοσίες.

Για την κάλυψη τυχόν υπολειπόμενου κινδύνου, η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει έναν ισχυρό μηχανισμό αλληλεγγύης που υποστηρίζεται από διμερείς εθνικές εγγυήσεις ή από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ενώ οι προτάσεις συμμορφώνονται πλήρως με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, διατηρούν επίσης την ακεραιότητα της χρηματοπιστωτικής αγοράς της Ένωσης και το καθεστώς του ευρώ ως παγκόσμιου νομίσματος.

Η δέσμη αποτελείται από:

•πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση δανείου αποζημιώσεων·

•πρόταση για την απαγόρευση κάθε μεταβίβασης ακινητοποιημένων περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας στη Ρωσία·

•δύο προτάσεις που θεσπίζουν σημαντικές διασφαλίσεις για το δάνειο αποζημιώσεων, με σκοπό την προστασία των κρατών μελών της ΕΕ και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από πιθανά μέτρα αντιποίνων. Οι δύο κοινές προτάσεις για την τροποποίηση του κανονισμού 833/2014 του Συμβουλίου θα δημοσιοποιηθούν μόλις το Συμβούλιο λάβει θέση επ’ αυτών, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες. Οι προτάσεις αυτές θα συμπληρωθούν από παράλληλη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου από την Kaja Kallas, Ύπατη Εκπρόσωπο για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και

•προτεινόμενη τροποποίηση του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη στήριξη δανείου προς την Ουκρανία, η οποία θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και τις δύο προτεινόμενες λύσεις.

“Με τις σημερινές προτάσεις, θα διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία διαθέτει τα μέσα για να αμυνθεί και να προωθήσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος”, αναφέρει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και προσθέτει:

“Προτείνουμε λύσεις που θα συμβάλουν στην κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο έτη, στη στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού και στην ενίσχυση της αμυντικής της βιομηχανίας, καθώς και στην ενσωμάτωσή της στην ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας. Προτείνουμε τη δημιουργία δανείου αποζημιώσεων, με τη χρήση των ταμειακών υπολοίπων από ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην ΕΕ, με ισχυρές διασφαλίσεις για τα κράτη μέλη μας. Αυξάνουμε το κόστος του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας. Και αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει ως περαιτέρω κίνητρο για τη Ρωσία να συμμετάσχει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.”

“Τα πεπρωμένα της Ευρώπης και της Ουκρανίας είναι ενωμένα. Φτάσαμε σε μια στιγμή αναμέτρησης”, σημειώνει από την πλευρά του ο επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης, Βάλντις Ντομπρόβσκις. “Η Ουκρανία πρέπει να λάβει την υποστήριξη που χρειάζεται επειγόντως για να συνεχίσει τον αγώνα της μέχρι να εξασφαλιστεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα προτάσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου και τη διασφάλιση ότι οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι δεν θα επωμιστούν μόνοι τους το κόστος. Περιλαμβάνουν δάνειο αποζημιώσεων, το οποίο θα χρησιμοποιήσει τα ταμειακά υπόλοιπα ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ταχεία παροχή οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία. Οι προτάσεις μας συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο, μεγιστοποιούν την πίεση στη Ρωσία και στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ότι η επιθετικότητά της δεν θα επικρατήσει.”

Οι βελγικές ενστάσεις και τα επόμενα βήματα

Από την άλλη πλευρά, το κύριο εμπόδιο στην προώθηση του δανείου παραμένει η αντίθεση της βελγικής κυβέρνησης στο δάνειο.

«Το κείμενο που θα καταθέσει σήμερα η Επιτροπή δεν αντιμετωπίζει τις ανησυχίες μας με ικανοποιητικό τρόπο», δήλωσε ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Maxime Prévot σε δημοσιογράφους το πρωί της Τετάρτης στο περιθώριο μιας συνόδου του ΝΑΤΟ. «Έχουμε το απογοητευτικό συναίσθημα ότι δεν έχουμε ακουστεί».

Το Βέλγιο φοβάται ρωσικά αντίποινα κατά του κράτους και του χρηματοπιστωτικού θεματοφύλακα που κατέχει τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία, Euroclear. Η κυβέρνηση απαιτεί οικονομικές εγγυήσεις από τις πρωτεύουσες της ΕΕ εάν η Μόσχα ανακτήσει με επιτυχία τα χρήματα.

Η Επιτροπή έχει σηματοδοτήσει την ετοιμότητά της να παράσχει έκτακτη χρηματοδότηση-γέφυρα στην Ουκρανία για να καλύψει τις ανάγκες της για τους πρώτους μήνες του έτους, πιθανώς μέσω του χρέους της ΕΕ.

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην επίτευξη ταχείας προόδου.

Το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18-19 Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχει ως στόχο την επίτευξη σαφούς δέσμευσης για τη μελλοντική πορεία.