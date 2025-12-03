Στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα είναι στραμμένα τα βλέμματα του πολιτικού κόσμου.

Το παρων στο θέατρο «Παλλάς» δίνουν νυν και πρώην στελέχη του κόμματος. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους διακρίνονταν ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης, ενώ η ατμόσφαιρα παρέπεμπε σε μια δυναμική «ολική επαναφορά» του πρώην Πρωθυπουργού στο δημόσιο και πολιτικό προσκήνιο.

Η προσέλευση ξεκίνησε από νωρίς, λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα, με δεκάδες στημένους φωτογράφους να απαθανατίζουν πρόσωπα και στιγμές. Αντίτυπα της Ιθάκης διατίθενταν στον χώρο, όπως συνηθίζεται σε αντίστοιχες παρουσιάσεις, ενώ οι πρώτες σειρές καθισμάτων ήταν ήδη δεσμευμένες από τους διοργανωτές.

Συγκίνηση προκάλεσε η τιμητικά κρατημένη θέση για τον αείμνηστο Αλέκο Φλαμπουράρη.

Το κάθισμα, τοποθετημένο ανάμεσα στη σύζυγό του και την Μπέττυ Μπαζιάνα, έφερε πάνω του ένα τριαντάφυλλο — μια σιωπηλή αλλά ισχυρή υπενθύμιση της παρουσίας του.

Δείτε φωτογραφίες: