Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αποδεχτεί ορισμένες από τις προτάσεις που υπέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ απέρριψε κάποιες άλλες.

Η Ρωσία, όπως επισημαίνεται, είναι έτοιμη να συναντήσει τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όσες φορές χρειαστεί προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία.

Οι δηλώσεις έγιναν από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, μετά τις συνομιλίες στη Μόσχα μεταξύ του Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και του γαμπρού του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, σύμφωνα με το Reuters.

«Θα συναντηθούμε με τις ΗΠΑ όσες φορές χρειαστεί για να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία», δήλωσε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι η Ρωσία εκτιμά τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου για την επίλυση της σύγκρουσης.

Όπως τόνισε ο Πεσκόφ, «θα ήταν λάθος να πούμε ότι το σχέδιο απορρίφθηκε. Ήταν απλά μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Κάποια πράγματα είναι αποδεκτά, κάποια άλλα όχι».

Τι είπε για το ευρωπαϊκό μπλόκο στο ρωσικό αέριο

Παράλληλα, σχετικά με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διακόψει την προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία το 2027, ο Πεσκόφ προειδοποίησε ότι η Ευρώπη θα κληθεί να πληρώσει σημαντικά περισσότερα για το αέριο στο μέλλον.

Σημειώνεται ότι Γουίτκοφ και Κούσνερ πραγματοποίησαν την Τρίτη (2/12) συνάντηση πέντε ωρών με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος εξαπέλυσε απειλές για πόλεμο κατά των Ευρωπαίων, υποστηρίζοντας πως εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία.