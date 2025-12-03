Η στρατηγική επανατοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στα πολιτικά πράγματα, το λεγόμενο “rebranding”, κορυφώθηκε σήμερα στο πλημμυρισμένο από κόσμο «Παλλάς». Η αίθουσα και οι γύρω χώροι ήταν ασφυκτικά γεμάτοι, με τον κόσμο να ξεχειλίζει και να γεμίζει ακόμη και τους εξωτερικούς διαδρόμους του θεάτρου.

Η παρουσίαση του βιβλίου του, της «Ιθάκης», δεν ήταν μία απλή εκδήλωση ούτε ο εορτασμός ενός πετυχημένου εκδοτικού γεγονότος, αλλά το «όχημα» για την επανεμφάνισή του στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να περιοριστεί στον ρόλο του ευπώλητου συγγραφέα. Αντίθετα, εκμεταλλεύτηκε πλήρως τη δυναμική της συγκέντρωσης, στέλνοντας ευδιάκριτα μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις του πολιτικού τοπίου, σκιαγραφώντας την ίδια στιγμή τη νέα φάση της πολιτικής του δράσης.

Με μια καθαρά πολιτική ομιλία που θύμισε έντονα τις παρεμβάσεις του εντός και εκτός Βουλής όσο βρισκόταν στη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προχώρησε σε μία μετωπική επίθεση κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ παράλληλα απηύθυνε κάλεσμα για τη ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και τη δημιουργία μιας «μεγάλης, πολύχρωμης» παράταξης.

Ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου

Ο Αλέξης Τσίπρας, στην παρουσίαση του βιβλίου του Ιθάκη, αναφέρθηκε με έντονη διάθεση στην κριτική και τις επιθέσεις που δέχτηκε από την πλευρά της σημερινής εξουσίας. «Δεν έχω σκοπό να απαντήσω από αυτό το βήμα στην ομοβροντία ψεύδους και υποκρισίας, με την οποία υποδέχτηκαν την Ιθάκη οι γνωστοί κύκλοι της σημερινής εξουσίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η θέση του, όπως τόνισε, είναι ότι το βιβλίο «μπορεί να υπερασπιστεί και τον εαυτό του και την αλήθεια».

Δεν δίστασε, μάλιστα, να προχωρήσει σε μία ηχηρή δήλωση: «Δεν έχω επίσης σκοπό να απολογηθώ, ιδίως σε κείνους που διέπραξαν το φόνο και τώρα μας κατηγορούν ότι δεν φροντίσαμε όπως έπρεπε τα ορφανά που δημιούργησαν». Με τον τρόπο αυτό, αναφερόμενος στους πολιτικούς του αντιπάλους, υπενθύμισε τις καταστροφικές συνέπειες της πολιτικής τους, που «χρεοκόπησαν τη χώρα, την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών» και «κατέστρεψαν το ένα τέταρτο της οικονομίας».

Αναφερόμενος στην προσωπική του πορεία και τις επιτυχίες της κυβέρνησής του, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε: «Δεν έχω, τέλος, κανένα πρόβλημα, το δηλώνω ευθαρσώς, να με κατηγορούν ως αμετανόητο. Θα ήθελα μάλιστα να τους βοηθήσω λίγο σ’ αυτό». Υπογράμμισε με περηφάνια ότι για όσα κατάφεραν ως κυβέρνηση, «είμαι υπερήφανος». Στη συνέχεια, υπενθύμισε τις επιτυχίες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας: «Πήραμε το καράβι τσακισμένο, μια χώρα χρεοκοπημένη με άδεια ταμεία και ένα βουνό χρέους και παρά τις τρικυμίες τα καταφέραμε να φτάσουμε στην Ιθάκη».

«Η Ιθάκη, όμως, δεν είναι ένα βιβλίο αυταρέσκειας ή αυτοεπιβεβαίωσης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μία ειλικρινή κριτική και αυτοκριτική πάνω στη διαδρομή του, της Αριστεράς και της χώρας. Εξήγησε ότι το βιβλίο είναι μία κριτική ματιά στα σωστά και τα λάθη, τις νίκες και τις ήττες, τις ευθύνες και τις αποφάσεις τους, «χωρίς εκπτώσεις».

Αναφερόμενος στη σημασία της αλήθειας, υπογράμμισε: «Αυτοκριτική κάνω με θάρρος, αλλά μπροστά στο λαό και όχι μπροστά σε όσους χρεοκόπησαν τη χώρα και την οδήγησαν σε ανθρωπιστική τραγωδία». Η αποδοκιμασία του για την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης ήταν σαφής: «Συνεχίζουν σήμερα στον ίδιο δρόμο, με τις ίδιες συνταγές, που παράγουν τα ίδια και χειρότερα αποτελέσματα».

Μίλησε με ιδιαίτερη ένταση για την κακοποίηση της αλήθειας, τονίζοντας ότι «το ψέμα τους για το χτες είναι εργαλείο και όπλο για να επιβάλλουν τις πολιτικές τους σήμερα». Αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της κυβέρνησης του 2015-2019, λέγοντας ότι «παραδώσαμε το 2019 μια χώρα στην οποία οι θυσίες του λαού δεν έγιναν καταθέσεις σε φορολογικούς παράδεισους» αλλά «μεταφράστηκαν σε ανάταξη της οικονομίας, προστασία των αδύναμων, αναβάθμιση της εργασίας και ρύθμιση του χρέους».

Εκτός από τις οικονομικές επιτυχίες, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, η οποία, όπως είπε, «πήγε πίσω τη χώρα». «Αυτό έκαναν», σημείωσε, «με τη βαλκανική εκδοχή των trickle-down economics, καθηλώνοντας τη χώρα στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης». Υποστήριξε ότι η φτώχεια αυξήθηκε, η αγοραστική δύναμη των πολιτών καταρρακώθηκε, και μόνο το ένα πέμπτο της κοινωνίας μπορεί να ζει σχετικά άνετα, ενώ προκλητικός πλούτος συσσωρεύεται σε λίγα χέρια.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην απαξίωση του κοινωνικού κράτους, επισημαίνοντας ότι η δημόσια Υγεία και Παιδεία επιδεινώνονται, ενώ η κερδοσκοπία ανθίζει υπό την προστασία της κυβέρνησης. Ειδικά για τους νέους και τους αγρότες, αναρωτήθηκε «Ποια είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής τους μετά από έξι και πλέον χρόνια;» και κατήγγειλε την κυβερνητική αδιαφορία για τις ανάγκες των πολιτών.

Στη συνέχεια, προχώρησε σε μία ισχυρή πολιτική τοποθέτηση για την Ελλάδα του μέλλοντος, λέγοντας: «Η πατρίδα μας χρειάζεται άμεσα ένα σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας». Τόνισε την ανάγκη για «ένα κράτος δίκαιο και ισχυρό, που να λειτουργεί με κανόνες, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και διαφάνεια», καθώς και για «ένα κοινωνικό κράτος για να επουλώσει την τραυματισμένη συνοχή της κοινωνίας».

Αναφέρθηκε με έμφαση στην αναγκαιότητα ενός «ολιστικού Εθνικού Σχεδίου Αναγέννησης», που θα βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: Ανάπτυξη, Αναδιανομή, Ασφάλεια και Ανθεκτικότητα. Υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται «ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις» σε όλο το φάσμα της οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής συγκρότησης του ελληνικού κράτους.

Εστίασε, ταυτόχρονα, στην εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι «παράγοντας ειρήνης και όχι εν δυνάμει εμπόλεμη δύναμη στον πόλεμο της Ουκρανίας». Η Ελλάδα, όπως τόνισε, πρέπει να πάρει καθαρή θέση απέναντι στη γενοκτονία της Γάζας και να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

«Παραιτήθηκα όμως από τη Βουλή, αλλά όχι από τη βούληση να αγωνιστούμε μαζί για να δώσουμε διέξοδο, να δώσουμε ξανά υπόσταση και νόημα στην αλληλεγγύη και την πρόοδο», τόνισε με έμφαση ο Αλέξης Τσίπρας. «Και η διέξοδος σήμερα είναι μέσα από τη παρέμβασή μας, οι προοδευτικοί και δημοκρατικοί πολίτες να δώσουμε μια φρέσκια πνοή που θα παρασύρει τις αδρανείς γραφειοκρατίες. Έναν νέο άνεμο αλλαγής, που όμως για να έρθει για τον τόπο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσει από εμάς».

Ο Τσίπρας υπογράμμισε την ανάγκη για μια «επανίδρυση της πολιτικής και οργανωτικής υπόστασης» της δημοκρατικής παράταξης, με στόχο «να μην αναπαράγει ελίτ και γραφειοκρατίες σε κομματικά αξιώματα, αλλά να γίνει ξανά πρωταγωνιστική δύναμη, για τον λαό και για τον τόπο». Μίλησε για τη δημιουργία μιας «μεγάλης, πολύχρωμης, κινηματικής, αλλά προγραμματικά συμπαγούς και αποφασισμένης προοδευτικής παράταξης», η οποία θα είναι ικανή να αγκαλιάσει όλους τους αριστερούς, δημοκρατικούς, και ευαίσθητους πολίτες.

«Αυτό είναι το μήνυμα της Ιθάκης: Όπως καταφέραμε τότε να φτάσουμε παρά τις τρομακτικές δυσκολίες στον προορισμό μας, έτσι ξανά θα τα καταφέρουμε», κατέληξε.

Οι παρεμβάσεις των ομιλητών

Αντώνης Λιάκος: «Εκδοτική έκρηξη και πολιτικό γεγονός το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα»

Ο Αντώνης Λιάκος άνοιξε τη συζήτηση με μία δυναμική τοποθέτηση για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς το ως μια «εκδοτική έκρηξη», κάτι που, όπως είπε, αποδεικνύει και η μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση. Ωστόσο, δεν περιορίστηκε σε αυτό, επισημαίνοντας ότι το βιβλίο αποτελεί ταυτόχρονα και ένα πολιτικό γεγονός.

«Αυτό δείχνει μια επείγουσα ανάγκη αναστοχασμού αυτής της περιόδου, της κρισιμότερης της σύγχρονης ιστορίας μας», τόνισε.

Ο κ. Λιάκος επισήμανε ότι το βιβλίο δεν είναι απολογητικό ούτε πολεμικό, αλλά περιλαμβάνει το σκεπτικό πίσω από τη δράση του Αλέξη Τσίπρα, εξετάζοντας τις επιτυχίες, τις αποτυχίες και τις διαψεύσεις που συνόδευσαν την πορεία του. Ανέφερε, επίσης, ότι το βιβλίο αποτελεί μια σημαντική πηγή για την κατανόηση αυτής της ιδιαίτερης περιόδου της ελληνικής πολιτικής σκηνής, αλλά και ως μάθημα για τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η ηγεσία.

Ευγενία Φωτονιάτα: «Η Αριστερά, για να σταθεί με αξιώσεις στη μάχη κατά της ακροδεξιάς, πρέπει να επενδύσει στην ελπίδα και το νέο όραμα»\

Η Ευγενία Φωτονιάτα χαρακτήρισε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ως μια εργασία γεμάτη πολιτικό θάρρος, που απαιτεί να «ανοίξουν στην κοινωνία οι κλειστές πόρτες των υπουργικών συμβουλίων» και των κομματικών γραφείων, αλλά και να αντιμετωπιστούν τα αδιάλλακτα εμπόδια των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς. «Αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη μοναδικότητα αυτής της προσέγγισης.

Η κ. Φωτονιάτα συνέχισε αναφερόμενη στους δύο βασικούς μύθους που περιβάλλουν την κυβέρνηση του 2015: πρώτον, ότι οι αποτυχίες της κυβέρνησης οφείλονταν στον «ερασιτεχνισμό» της, κάτι που χαρακτήρισε «μύθο», και δεύτερον, ότι η γενική αποτυχία της περιόδου συγκαλύπτεται πίσω από τον τίτλο «ολική καταστροφή», χωρίς να υπάρχουν σαφή μεγέθη για να υποστηρίξουν αυτή τη διάσταση.

«Ο Αλέξης Τσίπρας παραθέτει μια σειρά από τα αποτελέσματα αυτής της κυβέρνησης και, διαβάζοντας τα, κανείς δεν μπορεί παρά να αισθανθεί περήφανος», δήλωσε η κ. Φωτονιάτα, αναγνωρίζοντας τα θετικά επιτεύγματα της κυβέρνησης.

Επιπλέον, επισήμανε ότι οι τρεις βασικοί άξονες της διακυβέρνησης του 2015-2019 ήταν η διαχείριση, οι παρεμβάσεις αστικού εκσυγχρονισμού και οι μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας την πρωτοπορία στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Τέλος, αναφέρθηκε στην αυξανόμενη απειλή της ακροδεξιάς, λέγοντας: «Έχουμε μια ακροδεξιά που αποτελεί μια νέα μορφή καπιταλισμού, συνδυάζοντας τον νεοφιλελευθερισμό με τον αυταρχισμό, χωρίς κανένα ηθικό φραγμό. Είναι επικίνδυνη για όλους μας η ακροδεξιά, εχθρεύεται τον ορθό λόγο και την επιστήμη». Επισήμανε ότι το φαινόμενο της ακροδεξιάς είναι πλέον ένα παγκόσμιο πρόβλημα, με προεξάρχουσα την περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσθεσε ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια «υβριδική κατάσταση», καθώς η κυβέρνηση «φορτώνεται συνεχώς σκάνδαλα που έχουν έναν κοινό παρανομαστή: τη συγκέντρωση του πλούτου σε λίγους».

Κατέληξε, λέγοντας: «Η Αριστερά, για να σταθεί με αξιώσεις σε αυτή τη μάχη, πρέπει να επενδύσει στην ελπίδα και το νέο όραμα»

Γιώργος Χουλιαράκης: «Η διακυβέρνηση του 2015-2019 έβγαλε τη χώρα στο ξέφωτο και το έκανε με τρόπο κοινωνικά συμπεριληπτικό, κρατώντας τη χώρα στο ευρώ»

Ο Γιώργος Χουλιαράκης αναφέρθηκε στην οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης από το Σεπτέμβριο του 2015, τονίζοντας την ύπαρξη ενός «πολύ συνεκτικού, συνεπούς σχεδίου εξόδου της χώρας από την οικονομική κρίση». Όπως επισήμανε, η στρατηγική αυτή είχε ως βασική αρχή την «προσαρμογή με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης», με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ισχυρού και δίκαιου οικονομικού μοντέλου για την Ελλάδα.

Ο κ. Χουλιαράκης ανέλυσε τους τρεις βασικούς πυλώνες του σχεδίου: «Ο πρώτος πυλώνας ήταν να ανακτήσει η χώρα τη δημοσιονομική της αξιοπιστία, κάτι που ήταν απαραίτητο για την ανάκαμψη», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για οικονομική σταθερότητα. «Ο δεύτερος πυλώνας ήταν η ανάπτυξη νέων εργαλείων κοινωνικής προστασίας, για να διασφαλιστεί ότι η ανάκαμψη δεν θα αφήνει πίσω τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», ανέφερε.

Ο τρίτος και τελευταίος πυλώνας, σύμφωνα με τον κ. Χουλιαράκη, ήταν η αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης του χρέους, ώστε η χώρα να αποκτήσει την οικονομική ευχέρεια να προχωρήσει σε βιώσιμες αναπτυξιακές διαδικασίες.

Κλείνοντας, ο κ. Χουλιαράκης σημείωσε ότι «η διακυβέρνηση του 2015-2019 έβγαλε τη χώρα στο ξέφωτο και το έκανε με τρόπο κοινωνικά συμπεριληπτικό, κρατώντας τη χώρα στο ευρώ».

Ιωάννα Λαλιώτου: «Ήταν χρέος να γραφτεί αυτό το βιβλίο»

Η Ιωάννα Λαλιώτου άνοιξε την τοποθέτησή της επισημαίνοντας τον ιδιαίτερο ρόλο του Αλέξη Τσίπρα ως συγγραφέα αυτού του βιβλίου, τονίζοντας ότι «κανείς άλλος στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, δεν είναι πιο έτοιμος να αναλάβει το ρίσκο της συγγραφής ενός τέτοιου βιβλίου». Η καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας υπογράμμισε ότι κάθε βιβλίο είναι ένα ρίσκο, και ο Αλέξης Τσίπρας το ανέλαβε, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή του να μοιραστεί την προσωπική του ιστορία με τον κόσμο.

«Διάβασα το βιβλίο ως πολίτης αυτής της χώρας, που ενδιαφέρεται να μπει στο μυαλό του πρωταγωνιστή σε μια εξαιρετικά δύσκολη εποχή για τη χώρα», ανέφερε η κ. Λαλιώτου. Προχώρησε, επίσης, στην αναφορά της στη σημασία του βιβλίου ως ιστορική μαρτυρία. «Οι ιστορικές μαρτυρίες δεν είναι απλά εξιστορήσεις γεγονότων, αλλά είναι αφηγήσεις που έχουν παίξει ρόλο στα γεγονότα και μοιράζονται το βιωματικό στοιχείο με τον αναγνώστη», εξήγησε, υπογραμμίζοντας ότι η αξία μιας ιστορικής μαρτυρίας έγκειται στην υποκειμενικότητά της και όχι στην αντικειμενικότητά της.

Η κ. Λαλιώτου επισήμανε επίσης ότι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ξεχωρίζει για τρεις ή τέσσερις ιδιαίτερες πτυχές που το διαφοροποιούν από τις μαρτυρίες άλλων πρωθυπουργών. Μία εξ αυτών είναι η ηλικία του, καθώς ο Τσίπρας ανέλαβε την πρωθυπουργία σε νεαρή ηλικία, κάτι που διαμορφώνει μια διαφορετική οπτική και προσέγγιση στα γεγονότα. Κατέληξε, επισημαίνοντας ότι «ήταν χρέος να γραφτεί αυτό το βιβλίο», τονίζοντας τη σημασία του για την κατανόηση της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

«Το βιβλίο του Τσίπρα είναι σαν να γράφει την αυτοβιογραφία της δικής μας γενιάς», κατέληξε η κ. Λαλιώτου.

Οι παρουσίες από τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς

Μεταξύ των προσώπων που παρέστησαν στην εκδήλωση για να ακούσουν τον πρώην Πρωθυπουργό ήταν οι Σωκράτης Φάμελλος, Όλγα Γεροβασίλη, Γιώργος Βασιλειάδης, Βασίλης Κόκκαλης, Διονύσης – Χαράλαμπος Καλαματιανός, Χρήστος Γιαννούλης, Γιώργος Καραμέρος, Χαράλαμπος Μαμουλάκης, Γιώργος Γαβρήλος, Κώστας Ζαχαριάδης, Νίκος Παππάς, Έφη Αχτσιόγλου, Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Ευάγγελος Αποστολάκης, Δώρα Αυγέρη, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Σία Αναγνωστοπούλου, Διονύσης Τεμπονέρας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Καλλιόπη Βέττα, Πόπη Τσαπανίδου, Ρένα Δούρου, Γιάννης Σαρακιώτης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Χουσεΐν Χασάν Ζεϊμπέκ, Δημήτρης Μελίδης, Στέργιος Καλπάκης, Μίλτος Ζαμπάρας, Μάριος Κάτσης, Γιάννης Μπαλάφας, Τρύφωνας Αλεξιάδης, Γρηγόριος Θεοδωράκης, Γιάννης Μαντζουράνης, Σπύρος Δανέλλης, Συμεών Κεδίκογλου, Γιώργος Σταθάκης, Γιάννης Δραγασάκης, Λούκα Κατσέλη, Γιάννης Ραγκούσης, Χρήστος Σπίρτζης, Γιώργος Βαρεμένος, Αναστασία Γκαρά, Μαρίνα Κοντοτόλη, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Στέφανος Τζουμάκας, Γιάννης Μουζάλας, Νίκος Μπίστης, Μαρία Ρεπούση, Ανδρέας Νεφελούδης, Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, Θεανώ Φωτίου, Στέλιος Παππάς, Γιώργος Λιάνης.