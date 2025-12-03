Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή η απεργία των ταξί στην Αττική, καθώς το ΣΑΤΑ κήρυξε νέα 24ωρη απεργία για την συγκεκριμένη ημέρα.

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποίησης μετά τις γιορτές.

Τα αιτήματα τους

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, τα αιτήματα των οδηγών είναι τα εξής:

«1. Οριζόντια παράταση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης για το 2035

Η κυβέρνηση επιβάλλει ένα μέτρο οικονομικά αβάσιμο και πρακτικά ανεφάρμοστο από 1-1-2026. Χιλιάδες επαγγελματίες αυτοκινητιστές οδηγούνται σε αδιέξοδο, χωρίς καμία πρόβλεψη για το πραγματικό κόστος, τις υποδομές, τις ανάγκες του επαγγέλματος και τις συνθήκες στις οποίες εργαζόμαστε καθημερινά.

2. Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι εφαρμογές πολυεθνικών

Επιτέλους δεν μπορούν οι εφαρμογές των πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια να καταστρατηγούν τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. ανεξέλεγκτες, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στις Συνεταιριστικές οργανώσεις ΡαδιοΤαξί του κλάδου μας.

3. Τερματισμό της υποκλοπής μεταφορικού έργου από τα Ι.Χ. του ν. 4093/2012

Δεν θα ανεχθούμε άλλο την παρανομία που έχει γίνει “καθεστώς”. Τα Ε.Ι.Χ. που λειτουργούν ως ιδιωτικά ταξί, με την κάλυψη της πολιτείας, αφαιρούν βίαια εισόδημα από τους επαγγελματίες ταξιτζήδες και διαλύουν κάθε έννοια υγιούς ανταγωνισμού και νομιμότητας. Η κυβέρνηση οφείλει εδώ και τώρα να εφαρμόσει τη νομοθεσία και να προστατεύσει τον νόμιμο κλάδο των ταξί. Απαιτούμε την εφαρμογή τρίωρης σύμβασης και ελάχιστου μισθώματος 150 ευρώ συν Φ.Π.Α. σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και τα νησιά.

4. Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδες)

Απαίτηση του επιβατικού κοινού που επιλέγει να χρησιμοποιεί τα Ταξί είναι να μπορεί να έχει τη δυνατότητα με το μισθωμένο Ταξί να μπορεί να κάνει χρήση των Ειδικών Λωρίδων Κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων), με σκοπό την γρηγορότερη, οικονομικότερη και ασφαλέστερη μετακίνηση, βάση των ευρωπαϊκών πρακτικών.

5. Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου

Ο εμπαιγμός της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΜΕ. για τα προβλήματα που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει από το 2020 μέχρι σήμερα πρέπει να λάβει τέλος άμεσα.

6. Αναπροσαρμογή τιμολογίου

Απαίτηση του κλάδου είναι η αναπροσαρμογή των κομίστρων των Ταξί αναλογικά με την περίοδο της απαράδεκτης τεκμαρτής φορολόγησης που επέβαλλε η κυβέρνηση. Η τελευταία αναπροσαρμογή των κομίστρων (2022) εξανεμίστηκε σύντομα από την ακρίβεια και την ραγδαία άνοδο του πληθωρισμού.

7. Δίκαιη φορολογική μεταχείριση – Σταμάτημα της φορολογικής επιδρομής

Δεν είναι δυνατόν οι αυτοκινητιστές ταξί να αντιμετωπίζονται ως φορολογικοί “ύποπτοι” και να καλούνται να σηκώσουν δυσανάλογα βάρη. Η συνεχής αύξηση των επιβαρύνσεων και του κόστους λειτουργίας (καύσιμα – ασφάλιση – συντήρηση, καθιστά το επάγγελμα μη βιώσιμο. Απαιτούμε δίκαιη φορολογική μεταχείριση βάση Βιβλίων και Στοιχείων. Απαιτούμε αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ.»