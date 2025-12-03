Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής μίλησε για τις εξελίξεις που υπάρχουν με τους αγρότες. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι κατανοεί τη δυσαρέσκειά τους καθώς είδαν καθυστερήσεις στις πληρωμές τους.

Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως σε σχέση με το 2024 θα λάβουν μισό δισ. ευρώ περισσότερα. Συγκεκριμένα, οι συνολικές πληρωμές θα φτάσουν τα 3,7 δισ. ευρώ, ενώ το 2024 ήταν 3,1 δισ. ευρώ.

Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι διαχωρίζει «απόλυτα εκείνους που δεν έχουν πληρωθεί λόγω διασταυρωτικών ελέγχων από εκείνους που δεν δικαιούνται την επιδότηση».

Έπειτα αναφέρθηκε στα μπλόκα των αγροτών σημειώνοντας: «είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συντεταγμένο διάλογο. Ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν την προσπάθειά τους. Έχουμε ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών κι άλλες φορές».