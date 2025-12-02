5 το πρωί: Ενισχύουν τα μπλόκα οι αγρότες – Ριζικές αλλαγές στις κληρονομιές – Σε κρίση 30ετίας το νερό
Φαίνεται πως φέτος, μαζί με τα λαμπάκια και τα στολίδια, θα «ανάψουν» και τα μπλόκα, καθώς οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους έως και τα Χριστούγεννα, μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά τους
1
Κορυφώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις
- Μπλόκα αγροτών ως τα Χριστούγεννα: Οι αγρότες προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, προαναγγέλλοντας μπλόκα που θα φτάσουν ακόμη και στην περίοδο των γιορτών. Η καθυστέρηση στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και η γενικότερη δυσπιστία προς τους κρατικούς χειρισμούς ενισχύουν την ένταση. Η «σημαία-σύμβολο» που προτάσσουν δείχνει ότι η διαμαρτυρία αποκτά πλέον και έντονο πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα.
- Η κυβερνητική γραμμή: Η κυβέρνηση, μέσω του Παύλου Μαρινάκη, στέλνει σαφές μήνυμα πως τα μπλόκα δεν μπορούν να παραλύσουν τη χώρα, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένης κίνησης. Η τοποθέτηση ανεβάζει το θερμόμετρο, θέτοντας «κόκκινες γραμμές» για το δικαίωμα διαμαρτυρίας και δημιουργώντας κλίμα σύγκρουσης με τους εκπροσώπους των αγροτών.
- Η αντιπαράθεση στα ύψη: Η ένταση εξαπλώνεται σε μεγάλο μέρος της χώρας, με μπλόκα σε εθνικούς άξονες και κομβικά σημεία μεταφορών. Το πολιτικό κλίμα πολώνεται, καθώς η αντιπολίτευση και αγροτικοί φορείς κατηγορούν την κυβέρνηση για απουσία ουσιαστικού διαλόγου. Οι αγρότες δηλώνουν ότι βρίσκονται στα όριά τους σε οικονομικό επίπεδο και ότι χωρίς άμεσα μέτρα στήριξης δεν θα υπάρξει αποκλιμάκωση.
2
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβρασμός με Εξεταστική και πληρωμές
- Εμφάνιση Ξυλούρη: Ο Γιώργος Ξυλούρης γνωστός ως «Φραπές» ανατρέπει την αρχική του απόφαση και δηλώνει ότι θα παραστεί τελικά στην Εξεταστική στις 11 Δεκεμβρίου. Υπόσχεται «θορυβώδη» παρουσία, λέγοντας ότι θα πάει με «φορτωτή» γεμάτο στοιχεία και θα μιλήσει «για όλους».
- Θέση Στρατάκη: Ο Ανδρέας Στρατάκης (Χασάπης) διαψεύδει κατηγορηματικά τα υπονοούμενα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εξηγώντας ότι μέλος της οικογένειάς του κέρδισε μία φορά το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο το 2017. Προειδοποιεί ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά όσων συνεχίσουν να διαδίδουν φήμες.
- Πληρωμές και ενισχύσεις: Την ίδια ώρα, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις προβλέπουν συνολικές πληρωμές ύψους 3,7 δισ. ευρώ προς αγρότες το 2025, ενώ μόνο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φέτος θα δοθούν 3,3 δισ. ευρώ — αυξημένα σε σχέση με το 2024. Ο Κωστής Χατζηδάκης τονίζει ότι ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας μεγάλων καταβολών, με όλες τις διαδικασίες να έχουν λάβει το «πράσινο φως» της Ε.Ε., ενώ το νέο σύστημα υπόσχεται δικαιότερη κατανομή με βάση τις πραγματικές δηλώσεις.
3
Έρχονται αλλαγές στις κληρονομιές
- Μετά από 80 χρόνια: Το κληρονομικό δίκαιο αναμορφώνεται για πρώτη φορά μετά από 80 χρόνια, ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και να μειώσει την απαξίωση περιουσιών και επιχειρήσεων. Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, με επικεφαλής τον καθηγητή Απόστολο Γεωργιάδη, έλαβε υπόψη φαινόμενα όπως οι μαζικές αποποιήσεις και η διάλυση επιχειρήσεων στις επόμενες γενιές. Οι αλλαγές είναι εκτεταμένες και αναμένεται να μεταβάλουν ουσιαστικά τον τρόπο που λειτουργούν οι κληρονομιές στη χώρα.
- Τι αλλάζει; Για πρώτη φορά θεσμοθετούνται κληρονομικές συμβάσεις, οι οποίες επιτρέπουν σε έναν πολίτη να συμφωνήσει εν ζωή με τους κληρονόμους του την κατανομή της περιουσίας του, χωρίς να ισχύει η νόμιμη μοίρα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να γίνουν εξατομικευμένες ρυθμίσεις, όπως ειδική μεταβίβαση επιχείρησης ή συγκεκριμένων ακινήτων, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα παραίτησης από κληρονομικά δικαιώματα. Οι συμβάσεις αυτές μπορούν να ανακληθούν για σοβαρούς λόγους, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των περιουσιών.
- Αποποίηση και χρέη: Για να περιοριστεί το τσουνάμι των αποποιήσεων κληρονομιάς (χιλιάδες κάθε χρόνο) προβλέπεται στο εξής, ότι όταν υπάρχουν χρέη, ο κληρονόμος μπορεί να αποδεχθεί την κληρονομία, να μην την αποποιηθεί δηλαδή, γιατί στο εξής θα ευθύνεται για τα χρέη εκείνου που έφυγε από τη ζωή, μόνον μέχρι την αξία της κληρονομιάς και όχι με την περιουσία του. Αυτό δεν ίσχυε ως σήμερα και ο κόσμος φοβόταν, ότι θα αποδεχθεί μια κληρονομιά, ότι δεν θα μπορέσει να ξεπληρώσει τα χρέη με όσα κληρονομεί και θα βάλει και από την τσέπη του. Με τις νέες διατάξεις αυτός ο κίνδυνος παύει να ισχύει.
4
Στήριξη Μακρόν σε Ζελένσκι - Οι «κόκκινες γραμμές» της Ουκρανίας
- Η αξιοπρεπής ειρήνη: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε στο Παρίσι την ανάγκη για έναν «αξιοπρεπή τερματισμό» του πολέμου, με τον Εμανουέλ Μακρόν να τονίζει ότι καμία συζήτηση για εγγυήσεις ασφαλείας δεν μπορεί να γίνει χωρίς τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους.
- Η «καθοριστική συγκυρία»: Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για μια συγκυρία που «θα μπορούσε να είναι καθοριστική» για το μέλλον της ειρήνης. Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι «η Ρωσία δεν πρέπει να αισθανθεί ότι ανταμείβεται για τον πόλεμο», αναφερόμενος στις εδαφικές διεκδικήσεις της Μόσχας.
- Η αντίδραση της Μόσχας: Η Ρωσία κατηγόρησε το ΝΑΤΟ για ανευθυνότητα, μετά τις δηλώσεις του ναυάρχου Καβο Ντραγκόνε, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και «προληπτικών ενεργειών» κατά της Μόσχας.
5
Η μεγαλύτερη λειψυδρία των τελευταίων 30 ετών
- Ξυπνούν οι μνήμες της μεγάλης κρίσης: Η Αττική κηρύχθηκε σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης λειψυδρίας», καθώς τα υδατικά αποθέματα παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά παρά τις πρόσφατες καταιγίδες. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η πολυετής ξηρασία θυμίζει την κρίση του 1988–1994 και ότι ο κίνδυνος σοβαρών ελλειμμάτων νερού είναι απολύτως υπαρκτός για την επόμενη πενταετία.
- Δεν βελτιώνεται η εικόνα: Η γνωμοδότηση του ΕΜΠ τονίζει ότι η πρόσκαιρη βελτίωση από τις βροχοπτώσεις δεν αλλάζει τη «μεγάλη εικόνα», καθώς η ξηρασία είναι μακράς διάρκειας και απαιτεί άμεσα μέτρα. Επισημαίνεται ότι χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση του υδρολογικού έτους και επαγρύπνηση, όχι όμως πανικός. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο Μόρνο, ο βασικός ταμιευτήρας που καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών της Αττικής, έχει χαθεί πάνω από το 40% των αποθεμάτων μέσα σε διάστημα δύο ετών
- Τα σενάρια και τα μέτρα: Η ΕΥΔΑΠ ζητά επίσπευση κρίσιμων έργων θωράκισης της υδροδότησης, όπως ο νέος αγωγός, η αφαλάτωση και το πρόγραμμα «Εύρυτος». Την ίδια στιγμή, εξετάζονται σενάρια περιορισμού χρήσεων νερού, ακόμη και για άρδευση, ενώ τα αποθέματα των ταμιευτήρων μειώνονται καθημερινά κατά 768.500 κ.μ., με την επαναπλήρωση στα επίπεδα του 2021 να απαιτεί έως και έξι χρόνια.
