Η Ρωσία κατηγόρησε το ΝΑΤΟ για ανευθυνότητα, αντιδρώντας στα σχόλια του ναυάρχου Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, ο οποίος νωρίτερα άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο το ΝΑΤΟ να εξετάσει ακόμη και «προληπτικές ενέργειες» κατά της Μόσχας.

Στις παραπάνω δηλώσεις αντέδρασε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα η οποία ξεκαθάρισε ότι η ρωσική κυβέρνηση θεωρεί αυτές τις δηλώσεις προσπάθεια όξυνσης της έντασης.

«Κλιμάκωση» η ρητορική για «προληπτικές ενέργειες»

Ο ναύαρχος Ντραγκόνε είχε δηλώσει στους Financial Times ότι η συμμαχία επανεξετάζει τη στάση της απέναντι στις υβριδικές επιχειρήσεις της Ρωσίας και είχε αναφέρει ότι εξετάζεται εάν κάποια από τα στοιχεία αυτής της σύγκρουσης —για τα οποία πολλά κράτη-μέλη διαθέτουν επιθετικές δυνατότητες— θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο ενεργητική στρατηγική. Ανέφερε ακόμη πως, υπό προϋποθέσεις, ένα «προληπτικό χτύπημα» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «αμυντική ενέργεια», παρότι κάτι τέτοιο ξεφεύγει από τις συνήθεις πρακτικές του ΝΑΤΟ.

Η Ζαχάροβα, απάντησε ότι η Μόσχα βλέπει σε αυτές τις δηλώσεις «ένα ιδιαίτερα ανεύθυνο βήμα» που δείχνει διάθεση της συμμαχίας να συνεχίσει την κλιμάκωση. Υποστήριξε επίσης ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις «υπονομεύουν τις προσπάθειες επίλυσης της ουκρανικής κρίσης» και προειδοποίησε πως όσοι διατυπώνουν τέτοιες απόψεις θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους και τις πιθανές συνέπειες — ακόμη και για τα ίδια τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.