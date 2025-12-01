Επιμένουν στα μπλόκα οι αγρότες μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά τους. «Οι κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει επ’ αορίστου», σημειώνει στο «ΒΗΜΑ» ο πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης.

«Βρισκόμαστε στη δεύτερη ημέρα μπλόκων και συνέχεια έρχονται κι άλλα τρακτέρ», περιγράφει ο Απόστολος Κωστόπουλος, μέλος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, στο «ΒΗΜΑ», προσθέτοντας δε, «καλύτερα στο δρόμο, διότι δεν υπάρχει σάλιο». Όπως πρόσθεσε και ο Κωνσταντίνος Τζέλλας, Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Καρδίτσας, στο «ΒΗΜΑ», «αύριο θα έρθουν κι άλλοι».

Οι αγρότες ανέφεραν στο «ΒΗΜΑ» ότι πρόκειται να κλιμακώσουν και να φτάσουν μέχρι τον αποκλεισμό των λιμανιών, πέρα από τους δρόμους και την Ε65.

Από την Κυριακή που βγήκαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στους δρόμους και άρχισαν να στήνουν τα μπλόκα, ήρθαν αντιμέτωποι με χημικά και χρήση βίας από τους αστυνομικούς. Η κατάσταση πυροδοτήθηκε με τη σύλληψη αγροτών, οι οποίοι πέρασαν το πρωί της Δευτέρας την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας. Οι συλληφθέντες ζήτησαν προθεσμία και θα απολογηθούν την Πέμπτη. «Με τρακτέρ θα είμαστε έξω από τα δικαστήρια, για να δείξουμε έμπρακτα την υποστήριξή μας. Αντιστεκόμαστε στην τρομοκρατία», τονίζει ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Οι λωρίδες που έκλεισε η αστυνομία και τα νέα μπλόκα

«Έχουμε στήσει τα μπλόκα μας στην Ε65 και αύριο θα έρθουν κι άλλοι. Και έχουμε αφήσει, όπως πάντα, δύο λωρίδες ανοιχτές, η μία δεξιά και η άλλη αριστερά, οι οποίες έκλεισαν από την αστυνομία», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Τζέλλας στο «ΒΗΜΑ». Ο Σωκράτης Αλειφτήρας διευκρίνισε με τη σειρά του, πως η αστυνομία αποφάσισε να κλείσει ολόκληρους τους δρόμους για λόγους ασφαλείας.

Νέα μπλόκα θα προκύψουν εντός των επόμενων ημερών σε ολόκληρη τη χώρα. «Το Σάββατο θα δημιουργηθεί νέο μπλόκο στη Σιάτιστα από τους αγρότες της Κοζάνης, των Γρεβενών, της Καστοριάς και από όλες τις πόλεις, τις κωμοπόλεις και τα χωριά των γύρω περιοχών», δήλωσε στο «ΒΗΜΑ», ο Θωμάς Μόσχος, μέλος αγροτικού συλλόγου Καστοριάς και τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας.

Μέχρι και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλοι την Ελλάδα θα παραταχθούν σε μπλόκα και θα συμμετάσχουν σε μηχανοκίνητες πορείες. «Μετράμε τις δυνάμεις μας. Αυτή είναι η δύναμή μας και είναι δεδομένο», επεσήμανε ο Χρήστος Σιδερόπουλος.

«Θα κλείσουμε λιμάνια»

Τα μπλόκα θα φτάσουν μέχρι τα τελωνεία και τα λιμάνια. Αφού βγουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στους δρόμους αναμένεται να κλιμακώσουν και άλλο τις κινητοποιήσεις τους, ώστε να πιέσουν την κυβέρνηση να ακούσει και να επιλύσει τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. «Δεν είδατε ακόμα τίποτα. Θα κλείσουν λιμάνια, αεροδρόμια, τελωνεία», σχολιάζει στο «ΒΗΜΑ» ο Απόστολος Κωστόπουλος.

Από την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας είχε «πέσει» στο τραπέζι η ιδέα να κλείσουν τα λιμάνια. Ένα ενδεχόμενο, το οποίο δεν έχει αποκλειστεί. Αντιθέτως, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι των αγροτών και των κτηνοτρόφων που μίλησαν στο «ΒΗΜΑ», την επόμενη εβδομάδα, εφόσον η κυβέρνηση δεν αλλάξει στάση, θα κλείσουν το λιμάνι του Βόλου, καθώς και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Ο Θωμάς Μόσχος εξήγησε στο «ΒΗΜΑ», πως οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σκοπεύουν να «κλείσουν» την Πέμπτη το τελωνείο Προμαχώνας, Ελλάδας – Βουλγαρίας, και την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. «Δεν αντέχει ο κόσμος. Περιμένουμε να βγουν κι άλλοι, και άλλα μπλόκα», εξηγεί ο Κώστας Ανεστίδης στο «ΒΗΜΑ». «Σε πανελλαδικό επίπεδο να πιέσουμε περισσότερο», σημειώνει από την πλευρά του στο «ΒΗΜΑ», ο Κωνσταντίνος Τζέλλας.

«Ο λαός είναι μαζί μας. Στην Καρδίτσα την Κυριακή, όποτε ξεκίνησαν τα μπλόκα, ο εμπορικός σύλλογος έκλεισε τα μαγαζιά (σ.σ. υπενθυμίζεται ότι τα μαγαζιά την Κυριακή 30 Νοεμβρίου ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά), και ήρθαν οι μαγαζάτορες και στάθηκαν δίπλα μας, στον αγώνα μας», περιγράφει ο Απόστολος Κωστόπουλος στο «ΒΗΜΑ»

«Οι πληρωμές ήταν τόσο, για να κρατήσουν τον κόσμο»

Αν και δόθηκαν οι προκαταβολές από τις καθυστερημένες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αγρότες επιμένουν στα μπλόκα. «Οι πληρωμές ήταν τόσο, για να κρατήσουν τον κόσμο», σχολιάζει ο Απόστολος Κωστόπουλος στο «ΒΗΜΑ».

Ο ίδιος τονίζει δε, «πρώτη φορά άνοιξε Σάββατο το τραπεζικό σύστημα, στην εποχή της Μεταπολίτευσης. Αυτές οι πληρωμές ήταν τελείως άκυρες, για να θολώσουν τα νερά. Ενώ ακόμα, πολλοί παραγωγοί δεν έχουν λάβει χρήματα. Πολύ λιγότεροι είναι οι παραγωγοί που έλαβαν χρήματα και πολύ λιγότερα χρήματα». Όπως τόνισε ο ίδιος, «οι επιδοτήσεις είναι βοηθήματα για να είναι φθηνότερα τα τρόφιμα».

Σημειώνεται ότι όσο ανεβαίνει το κόστος παραγωγής για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, τόσο ανεβαίνουν και οι τιμές στα ράφια των σουπέρ μάρκετ θα ανεβαίνουν.

Παράλληλα, η εικόνα της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα όσα προκύπτουν για την υπόθεση, εξοργίζουν ακόμα περισσότερο τους αρμόδιους του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Μάλιστα, ενώ βλέπουν τα χρήματα που λαμβάνουν να είναι ακόμα λιγότερα, η αγανάκτηση μεγαλώνει «έδιναν τόσα λεφτά σε δικούς τους ανθρώπους», συμπληρώνει χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Αλειφτήρας.

Ακόμα, οι αγρότες της Θεσσαλίας δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις από την κακοκαιρία Daniel, όπως ανέφερε στο «ΒΗΜΑ», ο Απόστολος Κωστόπουλος.