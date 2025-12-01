Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στα μπλόκα των αγροτών. Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση έχει σταθεί στο πλευρό των αγροτών όπως καμία άλλη στο παρελθόν.

«Είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στα αιτήματα των αγροτών. Δόθηκαν τα πρώτα χρήματα και θα δοθούν περισσότερα μέχρι το τέλος του χρόνου», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Εξήγησε δε, ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει φόρους, ενώ η εξόφληση πληρωμών προς τους αγρότες θα ολοκληρωθεί στο τέλος της χρονιάς, σημειώνοντας ότι ήδη έχει γίνει μια πρώτη καταβολή. Σχολιάζοντας το ίδιο θέμα, είπε ότι οι εικόνες που αγρότες επιτίθενται σε περιπολικό δεν περιποιούν τιμή.

Ωστόσο, έστειλε αυστηρό μήνυμα για τα μπλόκα. «Δεν μπορεί να κλείνει κανένας δρόμος, όποιο και αν είναι το αίτημα» επεσήμανε ο Παύλος Μαρινάκης. Στη συνέχεια τόνισε: «Οι δρόμοι ανήκουν σε όλους αυτούς που πληρώνουν με φόρους και διόδια αυτούς τους δρόμους».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Κατέληξε, τονίζοντας ότι η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. «Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για ταχύτερες και καλύτερες πληρωμές ώστε οι αληθινοί αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν αυτά που αξίζουν αλλά η κυβέρνηση αυτή οφείλει να βάλει πάνω και απ’ όλα την εφαρμογή του νόμου και το συμφέρον του συνόλου. Η αστυνομία που είναι αρμόδια θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιβάλει τον νόμο ώστε οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί» είπε.