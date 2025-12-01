Την ανάγκη για έναν «αξιοπρεπή τερματισμό» του πολέμου υπογράμμισε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη συνέντευξη Τύπου με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, με τον Γάλλο πρόεδρο να επαναλαμβάνει ότι καμία συζήτηση για εγγυήσεις ασφάλειας δεν μπορεί να γίνει χωρίς τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η κυβέρνησή του καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να φτάσει στον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνοντας ότι αυτό πρέπει να γίνει «με αξιοπρέπεια». Όπως σημείωσε, η χώρα του χρειάζεται «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας» ώστε να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της.

«Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τον πόλεμο που η ίδια ξεκίνησε. Είναι δικός της πόλεμος και οφείλει να τον τερματίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο πυρήνας των ουκρανικών θέσεων παραμένει αμετάβλητος: «να διατηρηθεί η ανεξαρτησία της Ουκρανίας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας έκανε λόγο για μια συγκυρία «που θα μπορούσε να είναι καθοριστική» για το μέλλον της ειρήνης στην Ουκρανία και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Ο Μακρόν προειδοποίησε ότι οι συζητήσεις για τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας «δεν μπορούν να διεξαχθούν χωρίς τους Ουκρανούς και χωρίς τους Ευρωπαίους».

«Δεν υπάρχει οριστικοποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο σήμερα» συμπλήρωσε ο Μακρόν, ο οποίος διευκρίνισε: «Στο ζήτημα των εδαφών, μπορεί να οριστικοποιηθεί μόνο από τον Πρόεδρο Ζελένσκι».

«Το σχέδιο βελτιώνεται», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος, για τον οποίο «το εδαφικό ζήτημα είναι το πιο δύσκολο».

Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε τη στήριξη της Γαλλίας προς την Ουκρανία και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του μετά τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις. «Τη στιγμή που μιλάμε για ειρήνη, η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει και να καταστρέφει», δήλωσε. Συμπλήρωσε ότι αυτή η στάση αποτελεί «προσβολή στο δίκαιο και εμπόδιο στην ειρήνη», τονίζοντας πως «η Ρωσία δεν έχει δώσει κανένα σήμα ότι επιδιώκει ειρηνική λύση».

«Δεν μπορεί η Ρωσία να ανταμείβεται για τον πόλεμο»

«Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν θα αισθάνεται ότι ανταμείβεται για αυτόν τον πόλεμο », τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενος στις εδαφικές απαιτήσεις της Μόσχας.

«Γι’ αυτό έχουμε θέσεις αρχών σχετικά με τις κυρώσεις, σχετικά με την ευθύνη για τα εγκλήματα πολέμου και σχετικά με το νομικό καθεστώς των εδαφών μας που κατέχονται επί του παρόντος από ρωσικές δυνάμεις », συνέχισε.

Αναφερόμενος στη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε επίσης ότι «ο επιτιθέμενος να πληρώσει για το έγκλημά του».

Ερωτηθείς για την πρόοδο της Ρωσίας στο ουκρανικό μέτωπο τον Νοέμβριο, ο κ. Ζελένσκι ανέφερε ότι «δεν έχουν ακόμη καταφέρει επιτυχία».

Ο πρόεδρος προέτρεψε επίσης τον κόσμο να μην πιστεύει την «προπαγάνδα» που περιβάλλει την ρωσική προέλαση, τονίζοντας τις σημαντικές απώλειες που υπέστησαν οι ρωσικές δυνάμεις τον Οκτώβριο.

«Δεν δίνουμε μαθήματα στην Ουκρανία»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις έρευνες για διαφθορά στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης του πρώην ανώτερου βοηθού του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, ο Μακρόν λέει ότι η ΕΕ παρακολούθησε αυτά τα ζητήματα πολύ στενά, αλλά – ακολουθώντας τη γραμμή της ΕΕ – επιμένει ότι το γεγονός ότι η έρευνα προχωρούσε έδειξε ότι οι αρχές εργάζονταν ελεύθερα.

Λέει ότι είναι σωστό να απαιτείται λογοδοσία και έλεγχος από την Ουκρανία, αλλά σημειώνει ότι το βασικό ζήτημα είναι το πώς το κράτος αντιδρά σε τυχόν ισχυρισμούς διαφθοράς, μέσω ανεξάρτητων αρχών και δικαστικής εξουσίας.

Επισημαίνει επίσης ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τέτοιες υποθέσεις στη Ρωσία.

«Είναι ο ρόλος μας να δίνουμε μαθήματα στην Ουκρανία; Όχι ακριβώς », υποστήριξε και πρόσθεσε: «Αυτό που ανησυχεί είναι ότι ποτέ δεν βλέπεις τέτοιου είδους αποφάσεις να λαμβάνονται από ρωσική πλευρά. Επειδή η πραγματική δικτατορία είναι εκεί ».