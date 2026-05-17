Μέσα στον Ιούνιο πρόκειται να ανοίξει το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» που αναμένεται πως θα επιδοτήσει ποσοστό έως και 95% της δαπάνης των εργασιών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με τα δεδομένα του δικαιούχου.

Με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ και με πόρους εξασφαλισμένους από το ΕΣΠΑ 2021 – 2027, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο που θα βοηθήσει να πέσουν στην αγορά χιλιάδες ακίνητα τα οποία σήμερα είναι κλειστά.

Το πρόγραμμα δεν απευθύνεται μόνο σε ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών, αλλά και σε ακίνητα που ιδιοκατοικούνται. Αφορά δαπάνες για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση.

Για το νέο πρόγραμμα του 2026, η οικοδομική άδεια πρέπει να έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990

Οι δικαιούχοι

Η δράση απευθύνεται κυρίως σε νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους.

Αυξημένα ποσοστά επιδότησης προβλέπονται για άτομα με αναπηρία, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκά νοικοκυριά, νέους ηλικίας 25-35 ετών, καθώς και για κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Βασικός στόχος είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών και η αναβάθμιση των συνθηκών ιδιοκατοίκησης.

Τι θα αφορούν οι αλλαγές στο νέο «Ανακαινίζω»

Στο σκέλος της ανακαίνισης περιλαμβάνονται όλες οι βασικές εργασίες που απαιτούνται για να γίνει ένα σπίτι πλήρως λειτουργικό.

Συγκεκριμένα καλύπτονται:

Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες

Ενίσχυση τοιχοποιίας και αποκατάσταση ζημιών

Αντικατάσταση δαπέδων

Ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας

Βαψίματα και αισθητικές παρεμβάσεις

Παράλληλα, το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Θερμομόνωση

Ηλιακό θερμοσίφωνα ή συστήματα ΑΠΕ

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης (αντλίες θερμότητας, λέβητες βιομάζας)

Πηγή: ot.gr