Τον νόμο που είχε επικαλεστεί ο Γιώργος Ξυλούρης (Φραπές) στις 20 Νοεμβρίου, αρνούμενος με υπόμνημά του να παραστεί στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε να αθετήσει 10 ημέρες μετά και υπό το βάρος των αντιδράσεων που προκάλεσε εκείνη η απόφασή του, στέλνοντας ωστόσο μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση πως η εμφάνισή του στη Βουλή στις 11 Δεκεμβρίου, θα είναι θορυβώδης και θα προκαλέσει ταραχή σε πολλούς.

Όπως μετέδωσε το Open, μεταφέροντας δηλώσεις του, ο κ. Ξυλούρης διαβεβαιώνει πως δε θα χρειαστεί καμιά βίαιη προσαγωγή και πως θα προσέλθει στην Εξεταστική με «φορτωτή» και θα μιλήσει «για όλους!» και προεξοφλεί «μαραθώνιο»: «11 Δεκεμβρίου, εννέα το πρωί θα είμαι στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Δε θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω. Θα πάω με φορτωτή, γεμάτο με ντοσιέ, φακέλους και στοιχεία. Θα μιλήσω για όλους. Για όλους! Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και πολλοί θα τρέχουν μετά! Θα έχουμε… μαραθώνιο!».

Δηλώσεις και του έτερου Κρητικού που εμπλέκεται στο σκάνδαλο με τις αγροτοκτηνοτροφικές επιδοτήσεις φιλοξενεί το Open. Σύμφωνα με αυτές, ο Ανδρέας Στρατάκης (Χασάπης), που κατέθεσε στην εξεταστική, απειλεί τώρα με δικαστικές ενέργειες όσους συνεχίσουν να διασπείρουν φήμες περί ξεπλύματος μαύρου χρήματος από τον ίδιο και την οικογένειά του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Στρατάκης δηλώνει: «Επειδή μετά την κατάθεσή μου και τα όσα με ρώτησαν στην εξεταστική – αν η κόρη μου κέρδισε λαχείο μια, δυο ή τρεις φορές – πολλοί διατυπώνουν υπονοούμενα για περίεργες συμπτώσεις και μαύριο χρήμα, ξεκαθαρίζω ότι: Πρόσωπο της οικογένειάς μου κέρδισε μια φορά και συγκεκριμένα το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, την Πρωτοχρονιά του 2017. Ήταν περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ. Εισπράξαμε τα χρήματα από τα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΠ, στην Αθήνα, τον Φεβρουάριο του 2017. Όλα νόμιμα και με τους φόρους, που αναλογούν. Όποιος από δω και πέρα συνεχίζει να λέει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και να δείχνει εμένα και την οικογένειά μου, θα με βρει απέναντί του στη δικαιοσύνη. Θα προσφύγω στη δικαιοσύνη».