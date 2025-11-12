5 το πρωί: Οικονομικό σκάνδαλο με πρώην δεξί χέρι του Ζελένσκι – Ξεσηκωμός των αγροτών – Συνάντηση Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη
Ο Τιμούρ Μίντιχ, άλλοτε στενός συνεργάτης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φέρεται να εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς - Οι συναλλαγές που βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών.
Σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία
- Τι ερευνάται; Στο στόχαστρο της ουκρανικής υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς βρίσκεται ο Τιμούρ Μίντιχ, πρώην στενός συνεργάτης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος φέρεται να έχει εξαφανιστεί λίγο πριν αποκαλυφθεί η εμπλοκή του στην έρευνα. Οι αποκαλύψεις για τον Μίντιχ ήρθαν λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση για έρευνα σχετικά με μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς στον τομέα της ενέργειας, με επίκεντρο την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.
- Ποιος είναι ο Μίντιχ; Ο 46χρονος Τιμούρ Μίντιχ, παραγωγός ταινιών από το Ντνίπρο και πρώην συνεργάτης του ολιγάρχη Ιγκόρ Κολομόισκι, διατηρεί στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο Ζελένσκι, με τον οποίο υπήρξαν συνιδιοκτήτες της Kvartal 95. Φέρεται επίσης να έχει επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσω κυπριακής εταιρείας με παρακλάδια στη Ρωσία και συχνές επισκέψεις στο Γραφείο του Προέδρου. Ο Μίντιχ έχει ταξιδέψει επανειλημμένα στο Ισραήλ, όπου διατηρεί στενές επαφές.
- Ισχυρές διασυνδέσεις: Η εταιρεία Kinokit, που ανήκει στην πρώην νομική σύμβουλο του Τιμούρ Μίντιχ, υπέγραψε συμβόλαια ύψους 8,5 εκατ. δολαρίων για την παραγωγή περιεχομένου στον κρατικό τηλεμαραθώνιο της Ουκρανίας. Παράλληλα, ο Μίντιχ φέρεται να έχει δεσμούς με τον τραπεζικό και ενεργειακό τομέα, ενώ τον Ιούνιο συγγενής του συνελήφθη για υπεξαίρεση 16 εκατ. ευρώ από εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας.
Στους δρόμους οι αγρότες για ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά
- Μαζική συμμετοχή: Χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν έξω από το ΥΠΑΑΤ κατά τη χθεσινή πανελλαδική κινητοποίηση. Κατήγγειλαν την αύξηση του κόστους παραγωγής, τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων, την ευλογιά και τις καθυστερήσεις σε αποζημιώσεις και ενισχύσεις. Οι τελικές αποφάσεις για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια στις 23 Νοεμβρίου.
- Αγροτικό πετρέλαιο: Κι ενώ ήταν σε εξέλιξη οι αγροτικές κινητοποιήσεις, η κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει κατά 50% το όριο επιστροφής στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο. «Είμαστε σε συνεχή διαβούλευση για το πώς θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα», τόνισε από τη Ροδόπη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απόφαση για το αγροτικό πετρέλαιο και την αύξηση της επιστροφής στον ΕΦΚ ελήφθη μετά από συνεννόηση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
- Πυρά από Ανδρουλάκη: Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ και οι βουλευτές του κόμματος συναντήθηκαν με αγρότες, εκφράζοντας τη στήριξή τους στα αιτήματά τους. Από το συλλαλητήριο, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι χωρίς τον πρωτογενή τομέα «η ελληνική περιφέρεια θα σβήσει», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει οδηγήσει τους αγρότες στα όριά τους. Επεσήμανε ακόμη πως οι αγρότες δεν έχουν λάβει βασικές ενισχύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί περίπου κατά 40%.
Στο Μαξίμου σήμερα ο Χριστοδουλίδης
- Τι θα συζητηθεί; Οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, το Κυπριακό μετά και την εκλογή Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, αλλά και η ανάληψη καθηκόντων από την Κυπριακή Δημοκρατία Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ωστόσο, άπαντες έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους την πρόσφατη κρίση με αφορμή το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης.
- Η αφορμή: Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη στις 11:00 και γίνεται στο πλαίσιο των εργασιών της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου – Ελλάδας. Αργότερα οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.
- Τα ενεργειακά στο τραπέζι: Οι δύο ηγέτες αναμένεται επίσης να συζητήσουν τα ενεργειακά, υπό το φως και των εξελίξεων των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης αναμένεται να ενημερώσει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τις συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν στην Αθήνα και αναβαθμίζουν τον ρόλο της Ελλάδας γεωπολιτικά και ενεργειακά στην ευρύτερη περιοχή και μέχρι την Ουκρανία.
Στη φυλακή ο ρασοφόρος
- Προφυλακιστέοι οι τέσσερις: Την Τρίτη απολογήθηκαν στον ανακριτή τέσσερις από τους συλληφθέντες για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών. Όλοι τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ανάμεσά τους και ο ρασοφόρος στην κατοχή του οποίου βρέθηκε βαλίτσα που περιείχε πάνω από δύο κιλά κοκαΐνης.
- Το παρελθόν του: Ο ρασοφόρος εμφανιζόταν σε τηλεοπτικά πλατό και προκαλούσε έντονους καβγάδες με τους παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια, ακολούθησε το δρόμο του Θεού και μιλούσε για την ανιδιοτελή του συνεισφορά στους τοξικομανείς. Παράλληλα, είχε ασχοληθεί και με τη μαγειρική μέσω μίας διαδικτυακής εκπομπής που δημιούργησε στο YouTube.
- Η ώρα της αρχηγού: Την Τετάρτη αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή η 52χρονη η οποία θεωρείται ότι είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση. Το ίδιο θα συμβεί και με ακόμα δύο μέλη του κυκλώματος, ενώ ο γιος της 52χρονης φερόμενης ως αρχηγού αφέθηκε ελεύθερος.
Μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού στο Παρίσι
- Με άρωμα Φαρίντ: Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στην Euroleague, αφού επιβλήθηκε εκτός έδρας 101-95 της Παρί. Ο Κέντρικ Ναν σταμάτησε στους 20 πόντους, αλλά εκείνος που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν ο Φαρίντ. Ο Αμερικανός σέντερ στο ντεμπούτο του σταμάτησε στους 17 πόντους. Μεγάλη εμφάνιση και από τον Μήτογλου.
- Δύσκολη δοκιμασία: Ο Ολυμπιακός μπαίνει κι εκείνος στη… διαβολοβδομάδα το βράδυ της Τετάρτης. Οι ερυθρόλευκοι υποδέχονται στο ΣΕΦ την εξαιρετική φέτος Ζαλγκίρις (21.15, Novasports Prime) με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες του Φρανκ Νιλικίνα.
- Φτάνει το τέλος: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραχώρησε συνέντευξη στην οποία μίλησε για την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Ο CR7 επεσήμανε ότι το τέλος μπορεί να έρθει σε ένα – δύο χρόνια, ενώ δεδομένα το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο του.
