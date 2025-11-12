Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει πολλές απουσίες, όμως η παρουσία ενός ετοιμοπόλεμου σέντερ έκανε τη διαφορά. Ο Κένεθ Φαρίντ έδωσε στους πράσινους την απαιτούμενη ενέργεια και οι παίκτες του Αταμάν επικράτησαν 101-95 της Παρί.

Το «τριφύλλι» είχε καλές και κακές περιόδους, όμως στο τέλος βελτίωσε την άμυνά του, έβγαλε εκτός αγώνα τον Ιφί και πήρε ένα σπουδαίο -κυρίως ψυχολογικά- διπλό μέσα στο Παρίσι.

Ο Φαρίντ τελείωσε με 17 πόντους, 10 ριμπάουντ (7 επιθετικά) και 3 τάπες, ενώ ο Ναν ήταν ο πρώτος σκόρερ με 20 πόντους. Μεγάλο ματς από τον Μήτογλου των 17 πόντων, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Σορτς των 13 πόντων και των 6 ασίστ.

Συστάθηκε ο Φαρίντ

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με καλάθι του Σορτς στην πρώτη επίθεση, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Είχε πολλές συνεχόμενες αναποτελεσματικές επιθέσεις, ενώ έβλεπε τον Ιφί να… οργιάζει. Στα τρία λεπτά, όμως, η Παρί προχώρησε σε μαζικές αλλαγές, με το σκορ στο 8-2. Ο Παναθηναϊκός μείωσε, με τον Φαρίντ κορυφαίο στις δύο πλευρές και τον Οσμάν ιδιαίτερα άστοχο.

Το παιχνίδι απέκτησε τρελό ρυθμό, φοβερές και γρήγορες επιθέσεις, με την περίοδο να ολοκληρώνεται στο 28-27.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, το ξεκίνημα ήταν τέλειο για τον ΠαναθηναΊκό που ήταν καλός και στις δύο πλευρές, ενώ… επιβίωνε και χωρίς τον Φαρίντ . Ο Σαμοντούροφ έπαιξε φανταστικά και στο 26′ το τριφύλλι πέρασε μπροστά με διαφορά έντεκα πόντων.

Κάποια λάθη σταμάτησαν την επέλαση, όμως ένα τρίποντο του Χουάντσο στην εκπνοή διαμόρφωσε το 43-52 του ημιχρόνου.

Η Παρί μπήκε καλύτερα και μια βόμβα του Ιφί έριξε τη διαφορά στους τρεις. Ο Ναν, όμως, απάντησε ανάλογα. Η συνέχεια ήταν ανάλογη, με τον Παναθηναϊκό να μη βρίσκει καλό διάστημα και να ισοφαρίζεται στο 26′. Αμέσως μετά οι Παριζιάνοι πέρασαν μπροστά και ο Αταμάν κάλεσε τάιμ άουτ.

Στο φινάλε μίλησαν Ναν και Μήτογλου

Ο Φαρίντ επέστρεψε με αδιανόητο κάρφωμα, αλλά η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν άλλαξε άμεσα. Η Παρί πέρασε μπροστά με πέντε, διαφορά που εξαφανίστηκε μέσα σε δύο επιθέσεις με τρίποντο του Μήτογλου και βολές του Σλούκα. Η περίοδος ολοκληρώθηκε ισόπαλη στο 72-72.

Η τελευταια περίοδος ξεκίνησε με… καταιγίδα τριπόντων. Τέσσερα η Παρί και ένα ο Παναθηναϊκός στο πρώτο τρίλεπτο. Το τελευταίο ανέβασε τη διαφορά ξανά στους πέντε, αλλά οι Γάλλοι αδυνατούσαν να τη μεγαλώσουν περαιτέρω. Αντίθετα, το τριφύλλι έκανε σερί 6-0 και πέρασε μπροστά.

O Παναθηναϊκός έβρισκε πια σουτ, ενώ ο Ταμπελίνι έβγαλε στα πέντε λεπτά τον Ιφί, που είχε χαλάσει αρκετές επιθέσεις.

Ο Κέντρικ Ναν έβαλε ένα τεράστιο τρίποντο και ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο +4, αφού είχε περιορίσει αμυντικά την Παρί. Ο Χίφι επέστρεψε στο τρίλεπτο, αλλά… δεν, αφού η άμυνα του ΠΑΟ ήταν πια πολύ σφιχτή. Στα 1:31 ο Μήτογλου έστειλε τη διαφορά στους έξι.

Με τη διαφορά στους επτά πια, ο Γκραντ έκανε φάουλ για τρεις στον Ρόμπινσον με 53 δεύτερα στο ρολόι. Τις έβαλε και τις τρεις. Με βολές, η διαφορά ανέβηκε ξανά στους έξι, ο Ναν έκλεψε και… τέλος.

Παρί – Παναθηναϊκός 95-101

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-27, 43-52, 72-72, 95-101

ΠΑΡΙ (Ταμπελίνι): Χίφι 19 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καβαλιέρ (6 ριμπάουντ), Ρόμπινσον 22 (2/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Ερέρα 9 (3/8 τρίποντα), Αγιαγί 9 (1/2 τρίποντα, 3 κλεψίματα), Σάρβιν, Μόργκαν 5 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Εμπαγιέ 9 (1), Ουατάρα 11 (3/5 τρίποντα), Χόμες (4 ριμπάουντ), Γουίλις 5 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 13 (2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 2, Σλούκας 11 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ 4 (2 μπλοκ), Γκραντ 6 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ναν 20 (4/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Φαρίντ 17 (5/9 δίποντα, 7/11 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 λάθη, 3 μπλοκ), Ερναγκόμεθ 11 (2/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μήτογλου 17 (5/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 λάθος, 1 μπλοκ)