Οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, το Κυπριακό μετά και την εκλογή Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, αλλά και η ανάληψη καθηκόντων από την Κυπριακή Δημοκρατία Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει την Τετάρτη στην Αθήνα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, σημειώνουν πηγές της ελληνικής Κυβέρνησης.

Η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου είναι προγραμματισμένη γύρω στις 11:00 και γίνεται στο πλαίσιο των εργασιών της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου – Ελλάδας. Αμέσως μετά τη συνάντηση θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διακυβερνητικής Συνόδου και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κύπρου αναμένεται επίσης να συζητήσουν τα ενεργειακά, υπό το φως και των εξελίξεων των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης αναμένεται να ενημερώσει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τις συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν στην Αθήνα και αναβαθμίζουν τον ρόλο της Ελλάδας γεωπολιτικά και ενεργειακά στην ευρύτερη περιοχή και μέχρι την Ουκρανία.

Η Σύνοδος γίνεται δύο χρόνια μετά την επίσημη θεσμοθέτησή της από τις δύο κυβερνήσεις το 2023 και έχει ως στόχο την εντατικοποίηση της συνεργασίας των δύο χωρών και τη διεύρυνσή της σε μια σειρά από τομείς, πέρα από την εξωτερική πολιτική.

Περιβάλλον, Υγεία, Παιδεία, Μεταφορές, Ψηφιακή Πολιτική, Στεγαστική Πολιτική, Πολιτική Προστασία, Δικαιοσύνη, Πολιτισμός και Εξωτερική Πολιτική είναι μεταξύ των τομέων συνεργασίας που θα συζητηθούν από τους αρμόδιους Υπουργούς Ελλάδας και Κύπρου με στόχο την ανάληψη συντονισμένων δράσεων στους αντίστοιχους τομείς, την εντατικοποίηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.