Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ Κριστιάνο Ρονάλντο δήλωσε την Τρίτη (11/11) ότι το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο της καριέρας του, καθώς πλησιάζει το τέλος μιας από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Σε ερώτηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά τη διάρκεια συνεδρίου για τον τουρισμό στο Ριάντ, σχετικά με το αν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 -που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά- θα είναι το τελευταίο του, ο πεντάκις κάτοχος της Χρυσής Μπάλας απάντησε: «Ναι, σίγουρα. Θα είμαι 41 ετών και πιστεύω ότι θα είναι η κατάλληλη στιγμή».

Ο Ρονάλντο αναφέρθηκε επίσης στη… συνταξιοδότησή του, επαναλαμβάνοντας ότι το τέλος πλησιάζει: «Ας είμαστε ειλικρινείς, όταν λέω “σύντομα”, εννοώ πιθανότατα σε ένα ή δύο χρόνια ακόμη», είπε.

Η Πορτογαλία δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει την πρόκριση στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά μπορεί να το πετύχει αν νικήσει την Ιρλανδία την Πέμπτη (13/11).

Τον περασμένο μήνα, ο Ρονάλντο έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών του Μουντιάλ, πετυχαίνοντας δύο γκολ απέναντι στην Ουγγαρία και φτάνοντας τα 41, ξεπέρασε τον πρώην διεθνή της Γουατεμάλας Κάρλος Ρουίς (39 γκολ).

Σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή Piers Morgan Uncensored, ο Ρονάλντο μίλησε πιο ανοιχτά για την επικείμενη αποχώρησή του. «Θα είναι δύσκολο; Ναι. Μάλλον θα κλάψω», παραδέχτηκε, προσθέτοντας: «Θα είναι πολύ, πολύ δύσκολο».