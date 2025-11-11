Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ και οι βουλευτές του κόμματος συζήτησαν με τους αγρότες τα προβλήματα που υπάρχουν στον κλάδο και παρείχαν την στήριξη τους στα αιτήματα τους. «Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε αγρότες και κτηνοτρόφους απέναντι» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Παράλληλα ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ επεσήμανε στη δήλωση του που έγινε από το συλλαλητήριο πως «χω

ρίς τον πρωτογενή τομέα, η ελληνική περιφέρεια θα «σβήσει». Αντί, λοιπόν, η κυβέρνηση να στηρίξει αγρότες και κτηνοτρόφους, τους έχει φέρει στα όριά τους».

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως «μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ενώ όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πλήρωσαν τις βασικές ενισχύσεις. Οι αγρότες μας δεν πήραν μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Μαζί με τα περσινά, τα οφειλόμενα έφτασαν στο ένα δισεκατομμύριο. Και δε φτάνει μόνο αυτό: Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί σε πολλούς συντελεστές περίπου 40%».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Από τα πυρά του προέδρου του ΠαΣοΚ δεν έλειψαν οι κυβερνητικοί χειρισμοί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «έκαναν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ένα ρουσφετομάγαζο, το οποίο παράγει διαφθορά. Και όλα αυτά είναι με ευθύνη του Πρωθυπουργού. Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν αναθεωρήθηκε. Ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει. Γι’ αυτό είμαστε σήμερα εδώ για να στηρίξουμε αγρότες και κτηνοτρόφους απέναντι στη διαφθορά και την ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτό, ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι για το ΠΑΣΟΚ προτεραιότητα».