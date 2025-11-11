Λίγο μετά τις 9 το πρωί μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο ιερέας YouTuber και οι άλλοι επτά συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες.

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε υποθέσεις διακίνησης μεταναστών.

Βασικό μέλος του κυκλώματος φέρεται να είναι ο 40χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας, πρώην μοντέλο, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή στη Ρόδο. Στην κατοχή του βρέθηκε βαλίτσα που περιείχε πάνω από δύο κιλά κοκαΐνης.

Μάλιστα, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη δύο ιερείς, εκ των οποίων ο ένας είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές.

Στο ναό – αρχηγείο γύρισε τα βίντεο ο ιερέας YouTuber

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 40χρονος —ο οποίος αυτοαποκαλείται «αρχιεπίσκοπος» και διατηρεί δημοφιλές κανάλι μαγειρικής στο YouTube— χρησιμοποιούσε έναν ιερό ναό Παλαιοημερολογιτών στις Τρεις Γέφυρες ως «καβάτζα» για την αποθήκευση των ναρκωτικών.

Στην εν λόγω ναό γυρίζονταν και τα βίντεο που αναρτούσε ο ιερέας YouTuber.

Η συμμορία χρησιμοποιούσε κωδικά ονόματα, π.χ. τη λέξη «κεράκι» για την κοκαΐνη, «καφεδάκι» για το χασίς και «φανουρόπιτα» για την ακατέργαστη κάνναβη.

Παράλληλα, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι ο αυτοαποκαλούμενος ιερέας, διαμήνυε ότι η εκκλησία μοίραζε σισίτια στους τοξικομανείς. Στο παρασκήνιο όμως πήγαινε στα αυτοκίνητα που έρχονταν και μοίραζε τις ναρκωτικές ουσίες.

Ο συγκεκριμένος ναός, τον οποίο οι πιστοί βρήκαν κλειστό την Κυριακή, έχει πλέον σφραγιστεί.

Εκτός από το να πουλά ναρκωτικά και να διακινεί παράνομους μετανάστες, η συμμορία των ιερέων ξάφριζε και πολλούς γνωστούς celebrities.

Πώς συνελήφθη ο «ιερέας»

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή σε περιοχές της Αττικής και στη Ρόδο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 2.238 γραμμάρια κοκαΐνης, 9.092,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και χρηματικά ποσά 4.380 ευρώ και 24.500 λεκ Αλβανίας.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι αποκόμισε η οργάνωση φτάνει τουλάχιστον τις 105.000 ευρώ.

Ο 40χρονος ιερέας παλαιοημερολογίτης συνελήφθη την Παρασκευή όταν παρέλαβε μια βαλίτσα μέσα στην οποία είχε κρύψει την κοκαΐνη.