Στο επίκεντρο έρευνας της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς βρίσκεται ο μέχρι πρότινος στενός συνεργάτης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Τιμούρ Μίντιτς, ο οποίος λίγο πριν γίνει γνωστή η εμπλοκή του ονόματος του στην έρευνα φαίνεται ότι εξαφανίστηκε.

Ο Μίντιτς είναι μαζί με τον Ζελένσκι συνιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής Kvartal 95, ενώ έχει και συμφέροντα σε αρκετούς άλλους επιχειρηματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας και τα μέσα ενημέρωσης.

Η έρευνα του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) εναντίον του Μίντιτς ήταν σύμφωνα με δημοσιεύματα ο λόγος που υπήρξε προσπάθεια τον Ιούλιο για τον περιορισμό της ανεξαρτησίας του NABU, κίνηση που έφερε αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες και οδήγησε τελικά στην αποκατάσταση της ανεξαρτησίας του Γραφείου.

Οι πληροφορίες για τον Μίντιτς και για την «εξαφάνιση» του ήρθαν λίγες ημέρες μετά την ανακοινώσει από το NABU ότι ερευνά ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς στον τομέα της ενέργειας, στο οποίο κεντρικό ρόλο παίζει η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ουκρανικών μέσων η έρευνα αυτή αποτελεί κομμάτι ευρύτερης υπόθεσης στην οποία εμπλέκεται και ο Μίντιτς.

Ποιος είναι ο Μίντιτς

Ο Μίντιτς είναι 46 ετών και κατάγεται από την πόλη Ντνίπρο στη κεντρική Ουκρανία. Είναι παραγωγός ταινιών και πρώην συνεργάτης του ολιγάρχη Ιγκόρ Κολομόισκι, ενώ φέρεται να έχει δεσμούς με το Ισραήλ. Ο Μίντιτς γιόρτασε τα γενέθλιά του στο Ισραήλ τον Σεπτέμβριο, επέστρεψε στην Ουκρανία στα μέσα Οκτωβρίου και στη συνέχεια πήγε ξανά στο Ισραήλ, σύμφωνα με την Ukrainska Pravda.

Ο Μίντιτς είναι πολλά χρόνια φίλος του Ζελένσκι, με τον οποίο ήταν συνιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής Kvartal 95, ώσπου ο Ζελένσκι μεταβιβάσει το δικό του μερίδιο σε συνεργάτες του μετά την εκλογή του ως πρόεδρος το 2019.

Ο Μίντιτς είναι επίσης συνιδιοκτήτης στην Green Family Ltd, μια κυπριακή εταιρεία που ίδρυσε άλλες εταιρείες παραγωγής ταινιών στη Ρωσία, σύμφωνα με το Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL).

Ο Κολομόισκι δήλωσε στην Ukrainska Pravda το 2022 ότι ήταν ο Μίντιτς που τον είχε γνωρίσει στον Ζελένσκι πριν αυτός γίνει πρόεδρος.

Ο Μίντιτς επισκέφθηκε το Γραφείο του Προέδρου τουλάχιστον τρεις φορές το 2020, σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα του RFE/RL της εποχής. Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει τότε είχε συναντήσεις με τον επικεφαλής του επιτελείου του Ζελένσκι, Αντρέι Γιέρμακ.

Το 2021, ο Ζελένσκι γιόρτασε τα γενέθλιά του στο διαμέρισμα του Μίντιτς, σύμφωνα με άλλα μέσα ενημέρωσης. Αργότερα το ίδιο έτος, ο Μίντιτς παρευρέθηκε σε πάρτι γενεθλίων που διοργάνωσε ο Γιέρμακ στην προεδρική κατοικία.

Πολιτική και επιχειρηματική επιρροή

Ο Μίντιτς φέρεται να έχει επεκτείνει την πολιτική και επιχειρηματική του επιρροή τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την Ukrainska Pravda, πρότεινε στον Ζελένσκι να διορίσει τον πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργό Ολέξι Τσερνίσοφ. Από το 2019, όταν ανέλαβε ο Ζελένσκι, ο Τσερνίσοφ κατείχε πολλές υψηλόβαθμες θέσεις — κυβερνήτης της περιοχής Κιέβου, υπουργός, επικεφαλής της εταιρείας ενέργειας Naftogaz και αργότερα αναπληρωτής πρωθυπουργός.

Ο Τσερνίσοφ αποπέμφθηκε έπειτα από έρευνα του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης Διαφθοράς που κατέληξε σε κατηγορίες για δωροδοκία και κατάχρηση εξουσίας τον Ιούνιο του 2025.

Οι προστατευόμενοι του Μίντιτς φέρεται να περιλαμβάνουν τον Υπουργό Δικαιοσύνης Χέρμαν Χαλούσενκο, την Υπουργό Ενέργειας Σβιτλάνα Γκρίντσουκ και τον αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας Βιτάλι Κοβάλ, σύμφωνα με την Ukrainska Pravda.

Γραφεία και χώροι που συνδέονται με τον Χαλούσενκο, ο οποίος υπηρέτησε ως υπουργός ενέργειας από το 2021 έως το 2025, ερευνήθηκαν επίσης από το NABU στις 10 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πηγές του Kyiv Independent.

Υποθέσεις διαφθοράς και επιχειρηματικές δραστηριότητες

Το NABU έχει ερευνήσει τις φερόμενες διασυνδέσεις του Μίντιτς με τον κατασκευαστή drones Fire Point, ανέφεραν πηγές στον Kyiv Independent, επικαλούμενες έρευνα του NABU για την εταιρεία. Η Fire Point αρνείται οποιεσδήποτε τέτοιες διασυνδέσεις.

Τον Οκτώβριο, ο βουλευτής Γιαροσλάβ Ζελέζνιακ από το αντιπολιτευόμενο κόμμα Holos δημοσίευσε έρευνα για τις φερόμενες δραστηριότητες του Μίντιτς στο εμπόριο διαμαντιών στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Ο Μίντιτς κατείχε μερίδιο στη ρωσική εταιρεία διαμαντιών New Diamond Technology μέχρι το 2024 — πολύ μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με την έρευνα του Ζελέζνιακ.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) δήλωσε στις 6 Νοεμβρίου ότι διερευνά τον Μίντιτς ως ύποπτο για παροχή βοήθειας στο επιτιθέμενο κράτος, μετά την έρευνα του Ζελέζνιακ.

Ο Ζελέζνιακ ισχυρίστηκε επίσης τον Απρίλιο ότι το NABU ερευνά τον Μίντιτς σε υπόθεση υπεξαίρεσης 2 δισεκατομμυρίων χρίβνια (48 εκατομμύρια δολάρια) που σχετίζεται με το εργοστάσιο λιπασμάτων Odesa Portside Plant. Το NABU δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει, ενώ το εργοστάσιο δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο.

Βαθιές διασυνδέσεις με μέσα ενημέρωσης, ενέργεια και τράπεζες

Η Kinokit, εταιρεία που ανήκει στην πρώην νομική σύμβουλο του Μίντιτς, Γιούλια Ντρόζντοβα, υπέγραψε συμβόλαια αξίας άνω των 350 εκατομμυρίων χρίβνια (8,5 εκατομμύρια δολάρια) μεταξύ 2022 και 2024 για την παραγωγή περιεχομένου για τον τηλεμαραθώνιο, τον κρατικό τηλεοπτικό οργανισμό της Ουκρανίας που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σύμφωνα με την Ukrainska Pravda, ο Μίντιτς φέρεται επίσης να έχει σχέσεις και με τον τραπεζικό τομέα, συγκεκριμένα μέσω της εθνικοποιημένης τράπεζας Sense Bank.

Άλλος τομέας όπου φέρεται να έχει συμφέροντα ο Μίντιχ είναι η ενέργεια.

Τον Ιούνιο, το NABU συνέλαβε τον συγγενή του Λεονίντ Μίντιτς καθώς επιχειρούσε να διαφύγει στο εξωτερικό, σύμφωνα με την Ukrainska Pravda. Κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση 16 εκατομμυρίων ευρώ από την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Kharkivoblenergo.