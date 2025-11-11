Την ώρα που οι αγρότες πραγματοποιούν συλλαλητήριο στην Αθήνα, με εκρηκτική την κατάσταση και στη Θράκη, καθώς διαμαρτύρονται για τις σοβαρές καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και το υψηλό κόστος παραγωγής, η κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει κατά 50% το όριο επιστροφής στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο, με πρωθυπουργό και Κωστή Χατζηδάκη να ανακοινώνουν πανηγυρικά τη σχετική απόφαση, με διαφορά λίγων λεπτών.

Αυξάνεται 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο ΕΦΚ στους αγρότες, ανακοίνωσε από τη Ροδόπη, όπου περιοδεύει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Είμαστε σε συνεχή διαβούλευση για το πώς θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα», τόνισε.

Η απόφαση για το αγροτικό πετρέλαιο και την αύξηση της επιστροφής στον ΕΦΚ ελήφθη μετά από συνεννόηση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η απόφαση για το αγροτικό πετρέλαιο

Για την εξέλιξη αυτή στο αγροτικό πετρέλαιο και τον ΕΦΚ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης τόνισε πώς, «λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς δικαιούχους περιορίστηκε το ποσό της τρίτης δόσης της επιστροφής του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου του Νοεμβρίου, λόγω του γεγονότος ότι τα λίτρα που αντιστοιχούν στα τιμολόγια πώλησης, που έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και eSend, υπερβαίνουν τις μέγιστες δικαιούμενες ποσότητες, βάσει των δεικτών μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) ανά καλλιέργεια του Παραρτήματος της σχετικής ΚΥΑ Α.1173.2024, αυξάνεται σε μόνιμη βάση κατά 50% το μέγιστο όριο των λίτρων επιδότησης, όπως αυτό υπολογίζεται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης.

Με αυτόν τον τρόπο», αναφέρει ο κ. Χατζηδάκης, «υπολογίζεται ότι (α) περίπου 25.000 αγρότες, των οποίων το ποσό επιδότησης περιορίστηκε στην καταβολή του Νοεμβρίου και (β) επιπλέον 12.000 περίπου αγρότες, που είχαν εξαντλήσει το όριο από την καταβολή της 2ης δόσης τον Ιούλιο και δεν έλαβαν επιστροφή τον Νοέμβριο, θα λάβουν επιπλέον ποσό τον Δεκέμβριο».

Υπενθυμίζεται ότι έως σήμερα, με τις τρεις πρώτες δόσεις, έχουν καταβληθεί 56,3 εκατ. ευρώ σε περίπου 113.000 αγρότες, που είχαν συναλλαγές αγοράς αγροτικού πετρελαίου και απομένουν ακόμη δύο πληρωμές για το οικονομικό έτος 2025, μία έως 30 Δεκεμβρίου για τιμολόγια αγοράς που έχουν εκδοθεί έως 30 Νοεμβρίου και μία στις 31 Ιανουάριου για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι η αύξηση κατά 50% των ορίων καταβολής του ΕΦΚ θα ισχύσει από το τρέχον έτος και σε μόνιμη βάση.