Το δρόμο προς τη φυλακή σε τέσσερις από τους κατηγορούμενους για διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών έδειξε ο εισαγγελέας. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο ρασοφόρος.

Οι τέσσερις μεταφέρθηκαν το πρωί της Τρίτης στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπιδων, όπου και απολογήθηκαν στον ανακριτή. Οι απολογίες θα συνεχιστούν και την Τετάρτη όταν και αναμένεται να καταθέσει η 52χρονη η οποία θεωρείται ότι είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε υποθέσεις διακίνησης μεταναστών.

Βασικό μέλος του κυκλώματος φέρεται να είναι ο 40χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας, πρώην μοντέλο, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή στη Ρόδο. Στην κατοχή του βρέθηκε βαλίτσα που περιείχε πάνω από δύο κιλά κοκαΐνης.

Μάλιστα, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη δύο ιερείς, εκ των οποίων ο ένας είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές.

Πώς συνελήφθη ο παπάς που διακινούσε κοκαΐνη

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή σε περιοχές της Αττικής και στη Ρόδο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 2.238 γραμμάρια κοκαΐνης, 9.092,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και χρηματικά ποσά 4.380 ευρώ και 24.500 λεκ Αλβανίας.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι αποκόμισε η οργάνωση φτάνει τουλάχιστον τις 105.000 ευρώ. Ο 40χρονος ιερέας παλαιοημερολογίτης συνελήφθη την Παρασκευή όταν παρέλαβε μια βαλίτσα μέσα στην οποία είχε κρύψει την κοκαΐνη.

Τη βαλίτσα είχε μεταφέρει με το πλοίο της γραμμής για λογαριασμό του μια ηλικιωμένη.